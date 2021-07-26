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東奧開幕式收視率超驚人！　56.4%直逼1964年東奧

▲▼中華隊進場。（圖／路透)

▲東京奧運開幕式平均來到56.4%，最高瞬間更達61%。（圖／路透)

文／中央社

日本放送協會（NHK）23日轉播東京奧運開幕式收視率調查今天出爐，平均家戶收視率達56.4%，瞬間最高收視率61.0%。驚人的數字直逼1964年東奧收視率。

日本體育報Sponichi Annex報導，23日晚上7時56分至11時51分（台灣時間晚上6時56分至10時51分）之間，NHK進行東奧開幕式實況轉播收視率今天出爐，平均家戶收視率高達56.4%（Video Research公司調查，關東地區）。瞬間最高收視率達61.0%（晚上8時25、26分）。

2008年同樣是晚間7至10時黃金時段實況轉播的2008年北京奧運，收視率是37.3%（當年8月8日）。上一次東京於1964年舉辦奧運的收視率為61.2%（當年10月10日）。

23日晚上8時25、26分，日本的「靈魂歌姬」米西亞（MISIA）高唱日本國歌後，日本舞者森山未來表演舞蹈，這項表演具有對因疫病或災難而罹難的人士追悼鎮魂之意。晚上8時47分各國選手團開始進場。

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲東奧開幕式中華隊進場。（圖／體育署提供）

上一次2016年里約奧運開幕式是日本時間上午由NHK實況轉播，收視率23.6%。

本屆第32屆夏季奧運在東京舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，是奧運史上首度因疫情延後一年舉行，東京也因疫情擴大而發布「緊急事態宣言」，但東奧23日仍在東奧主場館國立競技場（東京新宿）舉行開幕式，開幕式高潮是日本網球女將大坂直美擔任最後一棒火炬手在聖火台點燃聖火。

參加東奧開幕式的各國選手代表團及相關人員共6000人。為了防疫，東奧開幕式規模和演出盡量縮小，沒開放一般觀眾進場。

出席貴賓僅約900人，包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人。擔任東奧及帕運名譽總裁的日皇德仁出席宣布東奧開幕。 

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