裝鐵板也要跑外送！路上見一幕「輪椅鬥士」超震撼　上千人哭了

▲原PO看到輪椅後還綁著外送箱，不禁直呼「我有什麼資格喊苦？」（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

路上經常能看到外送員的身影，尤其疫情期間，許多外送員辛苦奔波，為大家送餐之餘，也希望多賺一點。就有一位男網友貼出照片，只見他遇到一位坐著輪椅的路人，重點是輪椅上綁了外送箱，不確定是不是在送餐途中。這一幕讓原PO不禁直呼「頓時心裡覺得，他都這麼努力了，我有什麼資格喊苦？」

仔細看看照片，可以看到這位外送員坐在電動輪椅上，光著腳踩在踏板上，雙手握著輪椅把手，外送箱則是放在輪椅後面的一塊鐵板上，似乎是為了外送特別安裝的。男網友看到這個畫面，不禁直呼「我有什麼資格喊苦？」並強調自己不認識對方，「也不知道他有什麼故事，純粹是畫面當下給我的感受。」

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貼文一出，吸引4700多人按讚，不少人紛紛豎起大拇指，「自食其力，很讚啊」、「其實殘障找很多工作都會被歧視，但是做這個不會，願意自食其力的都值得尊重」、「看到有點心疼。」有網友則是擔心，「台灣交通不太包容腳踏車、輪椅、電動輪椅等」、「看到這畫面有點難過……沒有人行道給他一個安全的環境」、「沒人行道，好悲哀。」

不過，也有人笑說，「人家搞不好腳沒事，只是把輪椅當三輪車騎，穩又好坐也比較安全，還不用油錢」、「應該不是真的送貨啦」、「他可能只是想要裝東西。」還有網友指出，身障者可能不適合做外送，萬一遇到行動也不方便的客人，那要誰退讓，「啊要送上樓怎麼辦？」；另外，也有網友表示，餐點是否能準時抵達也很重要。