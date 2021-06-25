白天送口罩晚上送回家　台中警「神救援」身障男：遇到貴人

▲▼台中警方白天送給身障者口罩，晚上又協助送回家，讓身障者直呼「真是貴人」。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市74歲身障謝姓男子，日前不慎扯斷口罩拉繩被計程車拒戴，焦急地在車水馬龍的大街上徘徊，員警葉耀澤獲報趕往送上口罩給謝男，不料下午剛幫解危，當天晚間9點，葉員又接獲計程車司機跑來報案，指車上乘客無法說出住處，葉員走出派出所一看，乘客竟是幾小時前他才送上口罩的謝男，謝男在一天內被同一員警協助「解救」後，直呼真是遇到貴人。

台中市警四分局黎明派出所員警葉耀澤獲報，南屯區黎明路上有人未戴口罩，疑似身障人士需要協助，葉員到場後發現謝姓老翁身坐輪椅，在車水馬龍的道路上徘徊，趕緊將謝男推移至路旁。

經了解，謝男有要事外出本想攔停計程車，但匆忙間不小心將口罩拉繩扯斷，因為沒有其他口罩遞補擔心遭拒載，又不好意思向路人開口，才會無助停在路上。

葉員得知後立即自掏腰包到附近藥局購買口罩，同時協助謝男呼叫計程車，並攙扶上計程車，熱心助人的舉動讓謝男感激萬分。

當天晚間9點多，葉耀澤在派出所值班，接獲1名計程車司機跑來報案，司機指車上乘客無法清楚表達住居地點，請求警方協助，葉員上前詢問乘客資訊時，當車窗搖下，竟發現乘客就是剛才送過口罩的謝男，葉員確認謝男身體無恙後，再將住處告知計程車司機，一日雙救援，讓謝男笑著說，真的遇到貴人了。

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