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父親節儀式感不能少　禮物準備好了嗎？送家電絕對不會出錯！最能討爸爸歡心的好禮TOP3

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲父親節快到了，禮物準備好了嗎？（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

父親節又要到了，準備好今年要送給爸爸的禮物了嗎？以往可能會安排家庭旅遊或是帶爸媽一起出國走走，現在雖然不能出國、天天宅在家，但一年一度的父親節怎麼能沒有表示？疫情期間儀式感不能少，專屬於爸爸的節日當然要好好慶祝一番，或趁機幫家裡汰舊換新，全家人開心、爸爸更開心。

富及第父親節檔期活動在7/20開跑！於7/20～8/17富及第「感爸DAY」活動期間至RELON官網，購買富及第父親節活動指定商品，就送7-11超商電子券，還可以抽網友票選第一名的父親節好禮，不知道要送爸爸什麼？那挑選全家人都合用的家電絕對不會出錯。

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自hy321250、兩隻大熊號、orlando_1218）

▲「Frigidaire雙溫酒櫃，內建雙晶片、雙風扇設備，可分別調整上、下層溫度，將不同種類的葡萄酒分開儲藏。」（圖／翻攝自「hy321250」）

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲擁有一個高質感酒櫃，絕對是天下父親們的夢想。

擁有一個高質感的控溫酒櫃，絕對是天下爸爸們的夢想，忙碌的工作之餘，下班回家或是週末假日當然要好好放鬆一下、與家人朋友愜意小酌，但在享受生活餘裕的同時，生活質感更是關鍵，喜愛品酒的人一定知道每種酒的儲藏需求都不一樣，如果長期受光線曝曬，再好的酒都會老化變質，而濕度過高會使軟木塞滋生細菌、濕度過低又會令軟木塞乾裂，溫度高更是影響風味的關鍵。富及第Dual-zone 12瓶裝質感雙溫酒櫃有雙核心製冷系統，上層12～18˚C適合存放紅酒、下層6～8˚C適合存放白酒，雙溫區獨立作業讓酒櫃內溫度不互相干擾，而雙層抗UV玻璃門可阻絕酒櫃外的溫度與濕度影響，櫃內櫸木層架不僅賞心悅目，抽取式設計也讓使用上更加便利，富質感的外型，無論放在哪都不突兀，讓爸爸每天都迫不及待想回家。

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲讓洗碗機幫大家做沒人想做的事－洗碗。

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自hy321250、兩隻大熊號、orlando_1218）

▲「富及第洗碗機真的是懶人的救星，只要四個步驟，首先將殘渣沖走，再來所有碗盤的開口朝下擺放，第三步放入洗碗粉，最後選好洗滌行程按開始就大功告成了。」（圖／翻攝自「兩隻大熊號」）

每天晚餐過後都在協商「今天誰洗碗？」是時候趁機把這個問題丟出家門！常有人說洗碗機是婚姻的捕手，但其實洗碗機不只是婚姻的捕手，更可以是全家人的潤滑劑，富及第桌上型智慧洗碗機雙層22到高溫噴射洗滌口，雙溫快洗、最快僅30分鐘就可以把全家人的碗盤清潔溜溜，還有自我清潔功能、洗碗機自動潔淨更安心，不到60公分的高度無需嵌入也不佔空間，平台式設計讓洗碗機上方也能擺放物品，黑白兩色的外觀更可依家中風格選擇，簡約外觀讓人賞心悅目。

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲洗脫烘一條龍，家事變得超easy。

▲▼富及第,父親節,酒櫃,滾筒洗衣機,洗碗機,感爸DAY。（圖／翻攝自hy321250、兩隻大熊號、orlando_1218）

▲「現在家裡有了富及第10kgWi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機（超長again），我現在晉升烘衣隊長，烘衣功能真的超爆棒！！」（圖／翻攝自「orlando_1218」）

生活中瑣事沒少過，很多時候難免會覺得「能省則省」，尤其是洗衣服這件事情，夏天滿身汗衣服洗不完、冬天洗衣曬衣更折磨，與其這麼辛苦不如交給富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機，少量衣物只要一小時即時洗淨更便利，針對高吸水衣物也可以選擇較長的烘衣時間，自訂水溫的洗滌模式更可依照衣物髒汙程度選擇水溫，洗完之後脫水烘衣一次完成，不用再守著洗衣機苦苦等待，更不用花大把時間晾衣服，省下來的時間還可以放鬆耍廢。時序正好要進入農曆七月，晚上曬衣對許多人來說是禁忌，且家中拜拜燒香時也容易讓晾曬中的衣服染上味道，能夠洗脫烘一條龍完成絕對是最方便的事。

活動期間於富及第官網，或指定電商平台，如：ETMall東森購物、UDN買東西、生活市集、PChome線上購物（需登記）等購買父親節活動指定商品可獲7-11超商電子券，於momo購物網選購可獲mo幣，在friDay購物購買指定商品再把遠傳幣帶回家，Yahoo奇摩購物中心也有超贈點可領，可以在自己習慣的平台進行下單，全平台下單不限金額還有機會把網友們心目中票選出來的第一名父親節禮物帶回家。

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富及第父親節酒櫃滾筒洗衣機洗碗機感爸DAY

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