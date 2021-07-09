宅經濟熱！熊媽媽買菜網業績年增90%　「東森農場」料理包2個月狂賣25萬包

▲熊媽媽買菜網5～6月業績大幅成長，主要受惠於民眾居家防疫時對「吃」的需求。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年上半年電商業績逆勢上揚，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，5、6月份更因防疫帶動宅經濟發燒，東森購物網觀察整體會員消費人次就成長13%，另受惠於民眾居家防疫對蔬果、魚肉等生鮮食材需求，旗下熊媽媽買菜網較5月業績成長23%，年成長率更高達90%，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，未來也將引進更多知名餐廳商品，包含欣葉餐廳的欣葉豆腐乳、圓山飯店冷凍即食料理、晶華酒店特色桌菜等。

根據東森購物網統計今年上半年度十大熱賣商品，銷售業績金額前三名仍以3C商品的Apple系列領先，AirPods Pro搭配無線充電盒、 iPhone 12 128G、 iPhone 12智慧型 5G手機三項商品就賣出3.9億；銷售數量前十名，由萬歲牌堅果狂賣91,000組、超過340萬包拿下冠軍，疊堆起來換算超過1000座101大樓高度，十分驚人。

其次以保健類及美妝美髮產品最熱銷，包含曾國城代言的一家人益生菌、自然美蔘萃秘齡霜+華陀蔘鹿精華、自然美樂活精油+妍美会專利關健雙龍錠、BIO-S 印加果油清體通栓防爆組等，四項產品就賣出5萬多件，創下3億元的銷售額；另外，日本黑定律白髮逆轉青春復活黑髮精粹則是髮妝類產品的銷售冠軍，賣了12萬瓶。

東森購物網觀察，在近年來熱銷產品中，保健類產品占5成以上，強調健康的洗髮類產品也熱銷，顯示國人健康意識抬頭，保養身體也不再只是熟齡長者的專利，年輕世代也開始重視身體保健。

▲上半年「東森購物十大熱銷美食榜」，東森農場、料理之王共同推出聯名料理包，躍升為今年人氣黑馬，

值得一提的是，因疫情關係，在家方便快速料理的即食商品成為新熱賣商品，今年上半年「東森購物十大熱銷美食榜」，即食商品就囊括半數席次，其中與「料理之王」聯名推出的「東森農場料理包」躍升為人氣黑馬，5月份推出至今，短短2個月賣出25萬包，榮登美食榜第5名；另上榜的還有阿常師蟹肉花枝派、得意中華元氣補方四神嫩骨湯、國境之南頂級秋刀魚、天時福虱目魚肚美味湯品等即食加熱美食。而知名網路團購美食，也是澎湖十大伴手禮之一「胡媽媽灶腳黃金貝」超級拌醬，今年同樣榜上有名，排名第9。



為滿足居家防疫期間的網購需求，東森購物網推出「鈔省食刻」美食專區，集結各式即食料理、超夯零嘴及飲料等多種商品，全面下殺最低優惠。同步推出「宅家安心FUN暑假」專區，特選熱賣日用品，全面77折起，首推德國熱銷鈦黑蜂窩紋不沾炒鍋32cm（滿花含鍋蓋），原價4,000元，特價899元，附贈304不鏽鋼保鮮餐盒。

東森購物除了提供最優質便利的服務，在集團總裁王令麟帶領下也長年投入公益活動，尤其看到台灣疫情嚴峻，不僅在疫情開始率先捐給雙北1,000萬防疫善款及捐防護衣給三軍總醫院，還貼心照顧到高齡長輩，特別捐贈水冷氣及帳篷，讓施打疫苗的長者不用辛苦曬太陽；東森直消電商也捐贈總價近400萬元「急診防疫衛星病房」和「負壓隔離組合病房」，給予臺北市立聯合醫院中興院區及忠孝院區。王令麟表示，「看到在負壓病房作戰的醫護人員疲憊身影，覺得十分不捨」，東森秉持著善盡「企業社會責任」的初心，與全民共同守護家園，期盼早日挺過疫情難關，全民健康。

▲力挺醫護！東森直消電商ecKare捐贈臺北市立聯合醫院中興院區6間「急診防疫衛星病房」，以及忠孝院區4間「負壓隔離組合病房｣，協助擴增醫療量能。圖左起為：臺北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀、臺北市副市長蔡炳坤、臺北市長柯文哲、東森直消電商ecKare董事長王令麟、臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅、副總院長許家禎、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳。（圖／記者徐文彬攝）