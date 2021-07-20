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Apple Day限時24小時特賣　東森購物網最高7%回饋

東森購物網「Apple Day」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網每月一次「Apple Day」今（7/20）登場，特賣優惠限時24小時。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

果粉注意！東森購物網今（7/20）舉辦Apple Day限時24小時特賣優惠，購買Apple全系列商品，登記可獲得回饋4%提貨券，且回饋無上限，使用富邦銀行J卡再享3% LINE POINTS回饋無上限，若是刷永豐銀行信用卡累積分期滿30,000元再送3,600刷卡金。

東森購物網每月一次「Apple Day」今登場，活動至21日早上10點止，其中推薦多款Apple商品折扣下殺必搶，消費可享回饋，例如MacBook Air M1 8G/512G，優惠價36,955元，入手再回饋提貨券1,478，使用J卡再回饋LINE POINTS 1,108，最高可回饋2,586。

另外，AirPods Pro 搭配無線充電盒原價7,990元，75折後只要5,990元；iPhone 12 128G原價28,500元，優惠價26,288元，等於打92.2折；iPad Air 4 64G 10.9吋 WiFi 2020、MacBook Air 13吋 M1 8G/256G也都有95折。

東森購物網「Apple Day」（圖／東森購物提供）

▲AirPods Pro 搭配無線充電盒，優惠75折只要5,990元。

迎接「微解封」到來，東森購物網也祭出「東森幣擴大折抵」優惠好康，7/20（二）12:00起限時12小時，提供東森幣折抵優惠，最高可折抵80%，推薦必搶ASHIYA 賽馬臍帶白晳無瑕精華30ml+美思滿眼霜10ml，原價3,298元，折抵後80%東森幣後只賣660元，東風柔韌3層抽取式花紋衛生紙5串、泰山 淨之水6300ml2箱、LooCa 石墨烯醫療等級遠紅外線6尺乳膠床墊+石墨烯涼被，都能享有東森幣18%～25%不等折抵。

東森購物網「防颱專區」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網成立「防颱專區」，集結防颱所需物品方便民眾一站購足。

另外，針對今年第六號颱風烟花，中央氣象局不排除登陸可能，東森購物網立即成立「防颱專區」，集結民生用品食物、飲用水、防颱修繕、停電用品、保護門窗、清潔消毒、緊急避難包等防颱所需物品，方便民眾一次購足，預先做好準備。

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