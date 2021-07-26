「巨大流星」劃破挪威夜空！　目擊者近距離目睹：空氣全在震動





▲流星劃過天空時的顏色變化明顯。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲國家瑞典25日的凌晨不平靜，一顆異常巨大的流星劃過當地上空，瞬間讓夜色亮得火紅。「挪威流星網」（Norwegian Meteor Network）指出流星在凌晨1時至少照亮夜空長達5秒，墜落在首都奧斯陸西部的森林中；民眾表示，流星墜落過程發出極大巨響，像是空氣全在震動，這樣的情況非常罕見。

影片中可以看見流星進入大氣層時先發出藍焰，之後短暫變成色彩艷麗的珍珠色，接著是刺眼的白光，並在夜色中照出火紅的光線。BBC報導，挪威警方表示他們在事發後收到多通緊急通話，但目前沒有任何傷亡或毀損的回報，而流星目測約墜落在奧斯陸（Oslo）以西60公里的Finnemarka森林區，一支專業團隊已經啟程趕往該地，將進行研究分析。

流星是宇宙中的巨石在進入地球和大氣層產生高溫摩擦狀態時的稱呼，若沒有在高空中燃燒殆盡而墜落在地表的話，就被稱為隕石。「挪威流星網」表示初步判斷該科流星以每秒16.3公里的速度劃過天空，斯堪地那維亞（southern）半島南部多數地區肉眼都可見到該顆流星。

挪威天文學家雷卡（Vegard Rekaa）受訪時表示，他的妻子在半夜驚醒，因為她聽到在爆炸前空氣中的震動，而這樣的流行不論在挪威或全世界其他地方，同樣都相當罕見。

一組露營團在事發後通報「一場大爆炸就在他們頭頂上空發生」，其中一名女性露營者告訴雷卡，她近距離目睹了一團大火球經過，但起初她還以為是朋友在惡作劇。

雷卡在「挪威流星網」的同事必列特（Morten Bilet）也目睹了流星，他告訴路透社個人的推特，流星可能在經過火星和木星時，擦撞到小行星帶，但墜落地球的整起事件與其說非常危險，他選擇了「嚇人」這個描述。

流星直墜地球還能撞擊地表的情況非常罕見，但就在8年前曾經真的造成傷害，在俄羅斯中西部的烏拉山脈曾有一顆流星墜毀，造成至少1600人受傷。