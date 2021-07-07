爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」　直擊影片曝

記者陳俊宏／綜合報導

許多全台各地民眾在今天（7日）凌晨0時許起，都目睹一顆很亮的火球劃過天空，引發熱烈討論到底是什麼。對此，中央大學天文研究所鹿林天文台表示，這是流星，「超級猛的一顆」、「爆閃四次」。

有網友在「宜蘭知識+」臉書社團PO出影片，只見有一道長長尾巴的亮光劃過天際，現場許多人直呼「變很大顆耶」、「好亮耶」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」。

▼流星照亮夜空。（圖／翻攝「宜蘭知識+」臉書社團）



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也有網友在個人臉書發文表示，凌晨0時4分目睹，並貼出影片，只見他們驚呼「好誇張喔」、「超大的」。一名網友則在「花蓮爆料王」臉書社團貼出目擊影片。

許多網友議論紛紛，紛紛回報在苗栗、雲林、宜蘭、花蓮、台東都有看到，「大概是掉在哪裡的外海……」、「原來這是火流星」、「賽雅人要統治地球了嗎」、「看來全台各地都有人看到，我們看到也是兩顆，而且有震波才嚇人！」

中央大學鹿林天文台則在臉書解答這是流星，「超級猛的一顆」、「爆閃四次」，並貼出0時2分的影片，只見流星劃過時照亮夜空好幾秒。

還有網友說，「近期魔羯座的流星雨極大期將到，它的流星速度較慢，所以有很高的機率在南方天空看到，剛剛大家看到的位置就是在摩羯座附近，所以應該是魔羯座的流星群沒錯。」