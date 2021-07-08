假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

▲挪威通過新法案，未來網紅若發布修圖照，必須加以標註。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

挪威日前通過一項針對「照片編輯」新的法案，規定內容創作者未來在發布作品時，必須註明已經過修圖、添加濾鏡等後製過程，否則將依法開罰，希望藉此解決在特定身材、臉蛋、形象等崇拜風氣之下，越來越多的年輕族群出現自尊感與安全感低落的社會問題。

▲挪威當局希望藉此降低年輕人對身材與外貌的不自信感，法案待挪威國王簽署後將立即生效。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據英國BBC、美國《國會山莊報》報導，挪威議會壓倒性通過了一項根據2009年《市場行銷法》增訂之修正案，未來針對任何透過修飾或其他編輯方法，改變了人體形狀、大小、皮膚等的照片都必須標註為「編輯後製過」的內容，除了廣告商之外，在網路社交媒體上具影響力的名人或網紅，若能從照片等內容獲得收益，未來發布時也必須主動加註標記，告知大眾照片經過修圖。

▲網路社交媒體上的名人網紅也在新法規範的範圍內，若觸法即可能遭政府開罰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

挪威兒童與家庭部表示，修圖照片容易造成社會不安全感、道德感變差、自尊心低落，並造成身心壓力，法條中強調婦女在社會中被描繪出的形象，以及它如何造成不安全感，「希望能藉此項新的措施遏制這些廣告帶來的負面效益，特別是對兒童與年輕族群帶來的影響。」挪威籍Instagram網紅Madeleine Pedersen表示肯定，需要防止年輕人將自己與網路上不切實際的照片做比較，許多人因此對身材或長相沒有安全感。

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