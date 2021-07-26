嘉義縣邁向農工大縣　首推21處槽化島綠美化改善　

▲嘉義縣槽化島綠美化改善工程打造乾淨、清爽空間。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

公共建設與民眾生活息息相關，道路景觀及縣容風貌為一大重點，在嘉義縣政府積極推動下，於今年初調查統計縣內各槽化島現況，並自行籌款投入約460萬元予以改善，縣長翁章梁25日上午特別前往鹿草視察改善情形，並指示建設處務必在防疫優先原則下如質完工。

翁章梁指出，嘉義縣的槽化島在建設處重新規劃下，第一階段完成21處，整個空間經設計師規劃整理、方便未來好維護情況下，希望帶給用路人乾淨、清爽的三角地帶，讓民眾開車途中，停下來時能便能看到美麗街景，也希望大家共同來維護嘉義縣環境與空間，嘉義縣在邁向農工大縣時，能展現農工大縣應有的格局與態度

建設處表示，此工程雖受旱災、疫情及雨情等影響，仍督促施工廠商全力趕工，全案已於110年7月中全數完竣，槽化島經美化改善後，除提升嘉義縣道路景觀，增加城市風貌，使民眾對嘉義縣道路容貌品質提升有感外，也可減少後續維護管理人力及經費。

嘉義縣政府辦理「嘉義縣境內槽化島綠美化改善工程」主要為改善縣道上重點槽化島，將槽化島依面積及交通流量交叉分析後，區分為「主通道重要節點型」、「鄉鎮入口型」、「街角綠化型」三大類，並在好景觀、好安全及好維護理念下規劃改善共21處槽化島。

設計方式為將全區小面積的槽化島以簡易美化方式設置，其餘面積較大的槽化島則在交通安全為前提考量下進行複層式綠化，搭配卵石及景石增加視覺變化及空間層次，栽植部分包含主景樹與灌木地被搭配，使整體造型及顏色有變化，除提升行車視覺舒適度外，也可增進用路人安全。

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