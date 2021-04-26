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母親節還在送花跟家電？媽媽真正想要的東西說出來讓人超意外

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲根據ETtoday調查，原來媽媽想要的母親節禮物跟子女想的不太一樣。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

一年一度的母親節即將來臨，想好送什麼禮物慰勞媽媽了嗎？每年都耗盡腦汁想送合乎心意又別出心裁的禮物，到了今年真的已經不曉得還能送些什麼的你，不妨參考ETtoday的母親節禮物大調查，了解媽媽們最想收到和最不想收到的禮物前3名，避雷的同時又能送出讓媽媽收到時驚喜連連、讚嘆「我家兒子／女兒太貼心了」的禮物，讓媽媽發自內心綻放的笑容成為全家人最棒的禮物。

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／Oral-B提供）

▲根據ETtoday調查，隨著年紀變化，媽媽的需求也跟著改變，不再像以前一樣。（圖／資料照）

不少人會利用母親節送禮來展現孝心，但要是精挑細選的禮物根本不是媽媽想要的，那就太可惜啦！根據ETtoday調查，媽媽們最不想收到的3種母親節禮物分別是蛋糕、花束和打掃型家電。很多人想幫媽媽找回「浪漫的少女時代」所以選擇送花，可是花既貴又一下子就謝光，能陪伴媽媽的時間太短，實用度不足；也有人捨不得媽媽做家事太累，決定送打掃型家電減輕媽媽的負擔，雖然出發點很好，但更貼心的是日常就要多分攤家務。慶祝母親節幾乎每家桌上都會出現蛋糕，希望平時捨不得花錢買甜食犒賞自己的媽媽能吃得開心，但很多人都忘了，媽媽年紀愈來愈大，牙齒狀態可能不如以往，吃甜食可能會讓牙齒變得更差。

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／Oral-B提供）

▲隨著媽媽年紀愈來愈大，牙齒狀態可能不如以往。（圖／SHUTTERSTOCK，請勿翻攝）

而在ETtoday的母親節禮物調查中，媽媽們最想收到的禮物前3名是住宿券、按摩產品和電動牙刷。其實隨著年齡增長，媽媽們變得更在意如何放鬆與維持健康，送住宿券讓媽媽脫離日常生活、拋開家務和煩心事，盡情享受放假氛圍，等於是幫媽媽的身心都充電；送按摩產品，透過解開肌肉痠痛，也能幫助媽媽放鬆。而電動牙刷則是出乎許多人意料之外，對媽媽們來說卻是超級實用又必須擁有的禮物。過去牙齒保健資訊不像現在這麼普及，很多媽媽缺少正確刷牙知識，像是只漱口不刷牙也能清潔牙齒、只要天天刷牙就不必去洗牙、用力刷牙才能刷除細菌等錯誤方式，導致牙齒隨著年紀漸漸出現問題。趁著母親節，送給媽媽一支功能強大的電動牙刷，輕鬆把牙刷乾淨，讓一口好牙陪媽媽吃遍各種美食享受到老。

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／Oral-B提供）

▲Oral-B iO微磁電動牙刷具備多項智慧功能，能輕鬆照顧好媽媽的牙齒。（圖／Oral-B提供）

其實牙齒比你想得更重要！除了常見的蛀牙、牙周病和牙齦萎縮，嚴重時可能會掉牙導致咀嚼不易，不但難以享用好料，還可能營養不良；另外，腦神經內科醫師林志豪曾表示，當口腔問題影響咀嚼時，腦部會缺少牙齒咀嚼帶來的刺激，漸漸地腦神經退化，進而引發失智症可能。因此想照顧好媽媽，可以從科技產品電動牙刷，讓清潔變得輕鬆簡單開始。

一般人手動刷牙，可能刷到手痠也未必能徹底清潔；而透過馬達搭載線性磁驅動系統的Oral-B iO微磁電動牙刷，能輕鬆提高清潔效率。iO每根刷毛都集中能量，平穩輸出微震效果，讓媽媽用起來不僅手感舒適，刷牙不會被震到手麻，刷毛的微震效果還能溫柔清潔每顆牙，就連平時難刷到的縫隙也能深入刷除細菌，據品牌評估，清潔力是過往其他牙刷的6倍。

而牙齦萎縮除了衛福部牙齒衛教資訊提到的沒清乾淨外，另一個主要原因之一就是刷牙力道過大。而Oral-B iO微磁電動牙刷，有內建壓力感應燈會隨時偵測刷牙力道，透過色環的白綠紅3種顏色即時回饋力道，就能避免刷太輕刷不乾淨，也能避免太大力誤傷牙齦，依照品牌臨床數據，Oral-B iO能有效改善83%受試者牙齦問題。而且iO更獲得ADA美國牙醫協會認證，最適合做為母親節禮物既專業也安心。

▲▼母親節,Oral-B,電動牙刷,媽媽,禮物,牙齒。（圖／Oral-B提供）

▲內建壓力感應燈的Oral-B iO微磁電動牙刷，透過不同顏色就能即時知道當前刷牙力道。（圖／Oral-B提供）

對於辛苦照顧家庭的媽媽，子女趁母親節表達愛意，更該開始照顧媽媽的健康，別讓蛀牙、牙周病、牙齦萎縮等問題找上媽媽，有了一口健康的牙齒，老媽能隨時與全家人一起品嚐美食、和家人朋友自在聊天談心、笑著拍照留下開心的瞬間，今年的母親節禮物不妨選擇電動牙刷表孝心。

更多電動牙刷介紹：https://lihi1.com/GM1DU

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關鍵字：

母親節Oral-B電動牙刷媽媽禮物牙齒

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