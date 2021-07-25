國中小學習扶助績優人員評比　嘉市育人國小全國唯二績優

▲嘉義市育人國小參加教育部學習扶助評選雙獎全國唯二 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

擁有教育專業的嘉義市長黃敏惠指出，「國中小學習扶助績優人員」評比，依該縣市校數比例多寡，推薦參賽名額。嘉義市今年僅薦舉育人國小角逐全國榮耀，獲得評審青睞和肯定，中獎率百分之百，也是今年全國唯二獲得兩項獎項以上的國小；她感謝本市所有教育夥伴，願意用心努力協助孩子，不斷地自我挑戰與努力，落實學習扶助的教育理念、縮短學生的學習落差，成為孩子生命中的貴人，我們也看見「教育有愛、學習無礙」的珍貴精神。

育人國小輔導主任楊家豪談到，從這三年來的學習扶助篩選測驗發現，育人國小國語文和數學的通過率，從2個年級高於全市平均，進步到4個年級能高於全市平均。主要是吳育楷校長積極推動閱讀理解策略教學，同時運用在數學學習上，並辦理多場次教學研習會，透過大師領航，引導老師了解孩子的差異性，打造無障礙的學習環境，讓孩子成為學習中的主角。

投入學習扶助行列近4年的戴琦樺老師，除平時特教班的教學業務外，也犧牲下班休息，準備數學科課程內容、把時間留給學生，陪伴孩子重拾學習樂趣。面對首次獲獎，她客氣地說，功勞不全在自己，而要歸功於學校行政團隊和全體教師，彼此互助配合，必要時也會邀集普通班導師，找出目標學生的學習斷點，訂定個別教學計畫、因材施教。每班學生人數雖不多，但因學習程度差異大，感覺「同時在上兩個班級」，更需要教師有耐心的一對一教學。

戴琦樺老師舉例說明，今年班上有位5年級轉學生，起初抗拒到學扶班，常被廣播後才姍姍來遲，課堂上也容易分心，認為學習無用。後來發現因過去的學習無助，導致他學習動機不高，加上數學基礎薄弱，讓他找不到學習成就感；經過整學期磨合後，他不僅學會中年級的乘除法、異分母分數比大小等，測驗分數大幅進步至72分，更讓人感到欣慰的是，他主動提出想報名下學期的學扶班。

教育處表示，嘉義市長期致力於推動學習扶助方案，適時舉辦「學習扶助學習典範表揚大會」，藉由黃敏惠市長親自表揚贈獎，提升學童學習成就與自信心，落實教育機會均等理想；另嘉義市績優人員評選，領航團隊得獎學校為南興國中，成員包含郭世育、胡桂琴組長及張雅裕、楊靜宜、戴玉晴、許維哲老師；鐸聲伴學獎得主是嘉義國中黃敬雅老師，謝謝教育夥伴為嘉義市的教育工作，持續付出與貢獻，讓每位孩子都能快樂學習、自信成長。

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