嘉義驚見樂高積木彩色校舍　網：打卡新熱點超美　

▲育人國小整修後校舍相當亮眼。（圖／育人國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繽紛鮮豔的色彩總讓人心情愉悅!有別於過去國小校園建物的灰白色調，嘉義市育人國小配合教育部耐震補強補助計畫，將原有校舍加諸藍綠黃紅紫的鮮豔色調，再經由鄰近該校的玉山國中楊文華主任拍下亮眼的照片上傳臉書「嘉義之美」及嘉義市長黃敏惠臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」，引發各界網友熱議，直呼不敢相信這是國小校園。

育人國小校長吳育楷表示，整修後整個校園都亮起來，也比較引人注意，然而整修工程一開始是就舊校舍防水防漏的考量，屏除過去白底紅邊的一般校舍用色，也因為爭取經費後整修顧及校舍左側牆面需外推，以迎合右邊雙面走廊的整體考量，加上原本漆面不易剃除，因此白色底色保留，嘗試加以較活潑的用色，整修工程為前後兩期也剛好碰上同一廠商，在外牆用色上才有較一致的默契。

看見過去的校園大變身，有畢業校友相約重返校園辦同學會，也有人想重返學生生涯，但也有網友表示「好像樂高積木」、「來去打卡景點，衝一波」、「幸福的孩子，能在這麼美的校園上課」、「很有朝氣的小學好棒！」、「找時間來去逛逛美麗的校園」，對於美麗的校園，不論學生或是家長都讓人趨之若鶩。

▲▼育人國小整修前後校舍差異。（圖／育人國小提供）