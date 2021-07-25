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林靜儀曾稱不要用身體做疫苗混打實驗　網譏：指揮中心沒先通知？

▲▼民進黨國際部主任林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（25）日上午召開臨時會議，陳時中表示，經過討論後，專家認同疫苗可以混打，第一劑為AZ、第二劑mRNA疫苗，對於疫苗混打，民進黨前立委林靜儀日前發文稱，「為什麼在其他國家人體試驗還沒做完之前要用自己身體做實驗？」則被網友挖出嘲諷。

林靜儀16日在臉書發文表示，其他國家「開放混打」，主要原因是疫苗供貨不足，第一劑的廠牌還沒供貨、對第一劑接種的廠牌疫苗出現嚴重難以承受的副作用，「但現在不論AZ 、莫德納、JJ、BNT甚至科興國藥等等疫苗的研究都是至少完成二期，正在進行三期，這個你不信，要信小型追縱研究和剛開始進行研究的混打效果？」

林靜儀表示，不論是科學醫學的防疫需求或是各國防疫政策的延伸，甚至藥廠彼此的飯碗，不同廠牌、間隔多久之後接種的效力和副作用一定會是接下來的研究方向，因此新冠肺炎疫苗的混打，「未來」可能是趨勢甚至常態，就像打流感從來不用特別記廠牌和間隔時間一樣，「但是現在你為什麼要用自己做實驗？」

但指揮中心25日同意疫苗混打，之前與林靜儀數次隔空交火的護理師張喬瑜就嘲諷，「指揮中心準備開放混打前也不通知林靜儀大嬸ㄧ聲，真是太不夠意思了！害林靜儀大嬸之前還吠了ㄧ長篇！」

林靜儀貼文也被網友挖出來，狠酸「CDC和民進黨竟然用台灣人做人體實驗真的太可惡」、「黨又打臉你了」。

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