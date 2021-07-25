7萬劑「即期莫德納」何處去？　陳時中：地方政府都表示打得完

記者嚴云岑／台北報導

全台有7萬劑莫德納疫苗快到期，指揮中心發言人莊人祥表示，將於到期前4天由中央回收，安排給第七類專案接種，有醫師質疑各醫院冷藏狀況不一，應直接開放殘劑施打。對此，指揮官陳時中表示，剩餘疫苗放到過期「不被允許」，昨天與地方政府再三確認，對方均表示可以打完，之後每天也會維持密切聯繫，如果打得完就無需啟用備用計畫。

台北市長柯文哲抱怨中央系統太慢、疫苗快過期，引發關注。中央流行疫情指揮中心24日公布，確實有7萬莫德納即將到期，其中又以台北市剩超過1萬劑最多，其餘新北、台中、高雄等四都還有彰化縣也都剩超過5千劑。指揮中心為處理即將屆效問題，請地方衛生局28日前調回3批即將但尚未屆效莫德納，並且以效期較長的疫苗等量補回。

莊人祥表示，莫德納解凍之後效期剩下28天，目前統計有3批號，分別在7/29~8/2、8/2、8/2~8/6到期。指揮中心7/19已經發現相關問題，並發公文請衛生局注意，當時所剩約18萬劑，目前只剩下7萬劑。

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為了避免屆效可能，已經督促衛生局進行規劃，如果7/31之後還沒規劃的疫苗，會於7/28日進行回收給中央使用，而回收的數量也將補上效期較長、等量的疫苗提供地方衛生局，使用於1~3類、孕婦等需接種第二劑以及適用公費對象。

莊人祥表示，莫德納疫苗因其存放條件，解凍後僅能保存30天，扣除兩天解凍，剩下28天可使用，確實會有快到期的問題；依照期程推算，7/29會有一批解凍莫德納到期。莊人祥說，「打不完我們來幫忙打」指揮中心已經決定，未來地方若有莫德納屆效問題，將於到期前4天由中央收回，安排給第七類專案對象接種。

至於預約系統平台，莊人祥說，這是考量要全國性提供民眾接種疫苗，目前運作三輪都屬順暢，而且還創下單日28萬餘劑的接種新高紀錄，現階段一週可以提供140萬到150萬左右的接種量能，並無過慢；若地方認為有改善空間，可以提供意見，再來進行改善。

陳時中表示，昨天剩餘疫苗新聞爆出後，指揮中心就與地方正府再三確認，各縣市政府都表示疫苗有在計劃之中。指揮中一週前就開始對計畫對象積極跟催，每天都會與地方政府取得密切聯繫，如果打不完，會聯繫地方啟動備用計畫。