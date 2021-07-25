AZ可混打mRNA疫苗！陳時中：建議間隔8周以上

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

疫苗混打是國際關注議題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，經過專家討論，高端通過公費疫苗，另外，目前建議第一類～第三類接種AZ者，第二劑間隔8周以上，可以交替mRNA疫苗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（25）日上午召開臨時會議，針對高端疫苗接種進行討論，陳時中表示，經過討論後，專家同意高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，也認同AZ＋mRNA疫苗可以混打。

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陳時中說，專家認為混打在國際資料上，還是有很多辯論，但在共識上，這可行的，所以要在可行之下考量各種實際情況，目前建議要相隔8周以上，是針對目標群第一類～第三類考慮，這是給指揮中心一個實施的方向，之後還要根據各種可能性去規劃。

陳時中也提到，報告是說8週以上可以打，現在是初步決定，因為還要經過討論跟一些盤點，尤其混打之後，確實對計算疫苗數量等問題還是有些考驗，而且本來登記平台上面，都沒有混打規劃，所以還要進一步做規劃。

針對混打政策，陳時中強調，這也是滾動式檢討，有相關證據和文獻，專家都會不斷討論，所以慢慢會形成共識，不過今天還是有相當程度的辯論，但最後大家覺得這樣方向是可以採行的方向。