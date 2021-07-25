揪友打麻將就是不行！高雄降級20大QA　陳其邁一次解答



▲高雄降級相關QA。（圖／高雄市府提供，下同）

記者洪靖宜／高雄報導



因應7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，高雄市宣布各降級措施，以「積極管理、有效開放」原則處理，但還是有不少市民朋友對規範有很多疑問，市長陳其邁於防疫記者會特別整理出20個問題，一一解答。

針對即將降為二級警戒，高雄市公布降級相關措施，針對生活消費、休閒娛樂、教育學習等作規劃、但還是有不少市民關心或是有疑問，針對大家較常問的問題，陳其邁一一解答，包含娃娃機是否能開放，陳其邁說，娃娃機可以開放，但營業時間專人管理，若沒有人、沒消毒要暫時結束營業，搭配實聯制加強清消；另外，學生是否能到校暑修則是不開放。

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還有大家關心的桌菜、火鍋、鐵板燒、燒烤及吧檯該如何落實隔板？桌菜如果沒有物理性屏障，就會有飛沫傳染，盡量用專人分菜以及三面夾板就開放；火鍋也一樣，不僅面對面，無法保持社距，因此要採個人鍋；鐵板燒的話前面沒辦法隔板，所以拜託廚師帶面罩，加上左右隔板。

甚至連能否到宮廟收驚，陳其邁也表示是可以的，但要做好全程口罩及手部清消；以及為何在家與不能友人泡茶打麻將，陳說：「因無法保持社交距離全程戴口罩，所以不行，真的比較抱歉，你會問說我在家用隔板ㄇ字型也能保持社距，每桌距離多遠，我想還是很難做到，所以很抱歉。」

時間對我們來說完全沒用！

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