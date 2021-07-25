和輕熟女旅館激戰花6200　嫩男越想越吃虧報警...2人都送辦

記者洪靖宜／高雄報導

違規人與人連結價格談不攏還報警！高雄一名22歲的男子在網路上約一名女子進行性交易，未料結束後不滿意女子表現，還跟原先談好的價格不同，雙方起了爭執，男子越想越氣而報警，警方到場又不敢說出事實，直到將女生找來才釐清原來兩人是討價還價不成才起爭執，事後雙雙被依法移送裁罰。

新興分局前金分駐所23日接獲一名22歲的王姓男子報案，表示在前金區七賢二路的某旅館與一名女子發生糾紛，但到底是發生什麼事，面對警方詢問，王男卻支支吾吾，交待不清，僅說自己與女子是有金錢糾紛。



▲王男上網約性交易太貴而報案，與蔡女人與人連結遭送辦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲2人在臉書社團上約性交易。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但2人並非朋友卻有金錢糾紛，員警察覺有異，因此通知32歲的蔡姓女子到案說明，男子才承認兩人稍早是相約在旅館內從事「人與人連結」的性交易行為，原先在臉書社團上談好3千多元的性交易價格，完事後最後卻收取6千2百元，讓王男自覺被騙，而且他認為蔡女的服務與所支付金錢落差太大感覺「價格太貴」，當場討價還價，最後不歡而散。

警方調查，王男目前無業，而蔡女平日從事自營的美容業，因疫情關係經濟困頓想兼差賺取生活費，雙方在網路臉書某社團上相約出來飯店交易，不料卻因為價格問題鬧上警局，2人先帶往醫院接受PCR檢測，結果為陰性，訊後被依違反《社會秩序維護法》移請裁罰。

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