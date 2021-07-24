台灣隊進場「切畫面」陸代表團也消失　騰訊道歉：沒版權被下線！

▲ 東奧開幕式台灣代表團進場。（圖／體育署提供）

記者陳政錄／綜合報導

東奧23日晚開幕式，中國大陸《騰訊視頻》轉播時，在台灣代表團第104位進場時「切畫面」，連帶第108位的中國大陸代表團進場也「被消失」，引發大陸網友怒火。對此，《騰訊視頻》24日在官方微博發表最新回應解釋，由於對版權「超範圍使用」，以致直播到20時43分時，收到版權方要求，才會下線直播流。

《騰訊視頻》表示，由於昨晚奧運開幕時多個網站均直播開幕式表演，騰訊也跟進了該時段節目直播，此係對點播版權超範圍使用。

▲騰訊視頻回應轉播東京奧運時，「技術」問題事故發生原因。（圖／取自騰訊視頻微博）

聲明指稱，「當直播到20:43，我們收到版權方要求立即停止超範圍使用，下線直播流」。騰訊視頻表示，非常抱歉因為我們的工作給大家帶來非常不好的體驗，在此我們鄭重致歉。

回顧事故發生時，《騰訊視頻》正在平台上直播東京奧運會開幕式，當時各參會代表團依次進場，台灣代表團進場順位為104位，中國大陸則是第108順位，到104順位時，《騰訊視頻》直播節目突然切掉，換成脫口秀，連帶錯過中國大陸代表團進場，引起眾多收看直播的大陸網友哀號。

▲中國大陸代表團進場畫面，被消失。（示意圖／路透）

當時，不少網友在《騰訊視頻》的微博留言嗆聲，「看開幕式吶，你給我切成脫口秀」、「大哥，你在幹什麼？中國入場了你切的什麼畫面」、「你們是怎麼幹活的！？奧運直播用個人號！？到中國代表團突然插播破綜藝」、「有病？？就因為你們我錯過了中國隊！」

第一時間，騰訊直播團隊將其定義為「技術問題」、「轉播故障。」主持該脫口秀節目的龐博和龐博工作室，23日晚先後在微博道歉。24日《騰訊視頻》官方聲明後，網友留言質疑「最好是這樣」、「你也有沒版權的時候」，也有人表示「說到底，沒花錢，沒版權」、「別再失誤啦，好好看比賽吧。」

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▼騰訊視頻直播東京奧運開幕式時切畫面。（圖／翻攝劉宇臉書）