中央將收回屆效莫德納　北市：會做到「沒有任何一劑被收回」

▲蔡炳坤表示，花博爭豔館清消休息3天後，26日將繼續作為人員施打疫苗的場地。（圖／翻攝自蔡炳坤臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲23日抱怨北市20萬劑疫苗快過期，中央24日則公布北市剩約1萬劑莫德納疫苗，揚言打不完要收回來。對此，台北市副市長蔡炳坤25日強調，目前各醫院劑量調配完成，會做到「沒有任何一劑莫德納被中央收回」目標。

柯文哲23日於防疫記者會中表示，北市快到期的疫苗有一大堆，「前幾天台北市疫苗庫存就有20萬劑，我也不曉得怎麼講！」不過事後台北市政府澄清，截至22日疫苗庫存應為13萬9000劑，包括民眾預約登記及中央專案，其中1萬3402劑疫苗則約在2週內到期。

對此，指揮中心發言人莊人祥指出，為了避免屆效可能，已經督促衛生局進行規劃，如果7月31日之後還沒規劃的疫苗，會於7月28日進行回收給中央使用，而回收的數量也將補上效期較長、等量的疫苗提供地方衛生局，使用於1至3類、孕婦等需接種第二劑以及適用公費對象。

面對中央即將收回各縣市要到期的莫德納疫苗，蔡炳坤25日於臉書表示，台北市各醫院的劑量都已經調配完成，在效期前可以接種完畢，26日將到各醫院盤點，確實做到「沒有任何一劑疫苗過期、沒有任何一劑莫德納被中央收回」。

此外，蔡炳坤也提及，花博爭豔館清消休息3天後，26日將繼續為國高中教職員、警消第一線人員第二劑接種疫苗。