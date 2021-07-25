巧遇野生動物機會與驚喜　玉山國家公園降級開放但山屋仍封閉

▲菊池氏龜殼花等蛇類是經常遭到路殺的物種。(玉山國家公園管理處提供，林文傑攝影)

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒自後（27）日起降級至第二級，玉山國家公園管理處表示，雖然生態保護區仍未開放，但是各遊憩據點的遊客中心、商店、步道持續開放，現在造訪園區也有許多巧遇野生動物的機會與驚喜，相關新指引措施也請民眾一起配合遵守。

玉管處表示，由於考量山屋及登山營地屬不特定民眾聚集之場所，因此山屋及生態保護區持續關閉；至於交通可及性較高的各遊客中心、展館、商店等室內遊憩據點則全面開放，停車場之容留數量也調高至50%。

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此外，三級警戒持續60餘天，玉管處指出因民眾減少外出，彷彿讓山林裡的野生動物有了「放暑假」的機會，像是現在到玉山塔塔加地區，距公路不遠處就有機會可以見到臺灣獼猴、黃喉貂、水鹿、山羌、菊池氏龜殼花等，但過快的車速對野生動物危害很大，因此特別呼籲民眾開車上山透氣，務必減速慢行，也要秉持「勿接觸、勿干擾、勿餵食」的原則，並記得將廢棄物帶下山。

▲玉山國家公園發布降級鬆綁新指引，呼籲山友遊客巧遇野生動物須注意。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處提醒，相關防疫措施請參考官網最新消息（https://www.ysnp.gov.tw/），因病毒詭譎多變，仍請大家遵守各項防疫措施，共同守護得來不易的防疫成果。



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