托嬰與餐飲內用有防疫困難　花蓮將邀業者討論執行細節

▲▼針對托嬰中心及餐飲內用，中央防疫指揮中心公告防疫指引。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府秘書長張逸華24日下午在例行性防疫記者會表示，針對托嬰中心採較嚴格之作業方式以確保嬰兒健康，同時將邀集餐飲業者在中央公告指引下執行面所遇困難再予釐清，討論出可行之細節規範。

張逸華表示，為了保護嬰兒健康，對於托嬰中心採取相當嚴格的作業方式，根據中央指引若發生確診病例時，將立即通報主管機關並開始疫調、造冊匡列及採檢等事宜；任1名機構人員確診時，通知主管機關進行篩檢並機構停托3日；1班1人確診時，該班停托14日；機構2人以上確診，機構停托14日。此外，花蓮縣托嬰中心工作人員疫苗施打率已超過8成，若未完成疫苗施打者，至機構上班必須取得3日內快篩或PCR陰性證明才可上班；工作人員上班後每3至7日需進行快篩。為了解業者在執行面的困難，近日將與相關業者溝通，擬定相關降級規定細則。

▲花蓮縣政府秘書長張逸華表示，將邀集業者討論出合情、合理、合法並合乎防疫條件的作法。

針對餐飲業內用指引部分，依照中央指引實施實聯制，發燒或有上呼吸道症狀之顧客禁止進入，除飲食外應配戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花座或使用隔板；自助餐型之餐廳，應有適當之阻隔，避免食物遭顧客之飛沫汙染並主動提供餐具。

張逸華表示，為了解業者在執行面的困難，近日將邀集餐飲業者共同討論出合情、合理、合法並合乎防疫條件的作為，期盼能在健康與經濟生活上達到平衡。

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