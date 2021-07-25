北市規劃「線上線下混合教學」　國小低年級、國三高三仍實體上課

▲台北市長柯文哲拋出「線上線下混合教學」想法，台北市副市長蔡炳坤表示，將於8月中旬提出具體規劃。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前推出「線上線下混合教學」，引發外界熱議。台北市副市長蔡炳坤25日表示，目前仍在廣泛收集意見，8月中旬提出具體規劃，可因地制宜彈性調整，不過以國小一、二年級與國三和高三實體上課，其他年級實體與遠距教學同步為原則。

蔡炳坤25日提及，線上線下混合教學是全球疫情時代的新常態，北市作為全球化的數位城市，在數位發展上相對成熟，所以藉此機會推出概念，可大幅提升數位教學的實力，對於學習效率也會有提升。

蔡炳坤表示，北市府針對既有條件的規劃，包括中小學階段國小一、二年級生因年紀比較小，國三、高三有升學考試需求，因此以實體上課為主；其他年級則可同步進行實體教學、遠距教學。

關於北市線上線下混合班三大原則，蔡炳坤指出，第一，採班群方式進行，一個班級老師要兼顧線上、線下，恐怕資源比較不足，所以可採「班群」方式進行，例如2、3個班1個群，由老師共同協調教學，有老師實體教學，另外的老師則線上協助學生在家學習。

蔡炳坤說，第二，老師線上教學採同步、非同步交叉進行，不可能一整天都在進行同步教學，非同步教學可以看公部門的教學錄影帶等；第三，學生一整天的學習中，要兼顧部分時間在線上、部分時間在線下，避免長時間看螢幕，影響視力。

蔡炳坤提及，目前北市教育局已在進行相關規劃，希望邀請中小學一起來思考這個問題，規劃上並非通通一致做法，可以因地制宜，視各個學校規模不同彈性處理。北市「線上線下混合教學」目前仍在廣泛收集意見，8月中旬前將提出具體規劃，可因時因地制宜、視學校規模彈性調整。