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高雄傳統市場、夜市27日改人流總量管制！想內用「有條件」開放

▲高雄傳統市場27日起採人流總量管制、有條件開放內用 。（圖／高雄市府經發局提供）
▲高雄傳統市場27日起採人流總量管制，不必看身分證尾末碼入場 。（圖／高雄市府經發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應7月27日至8月9日全國調降為二級警戒，高雄市政府經濟發展局宣布，27日起原先採身分證字號末碼單雙號管制分流進場的傳統市場，改成人流總量管制；傳統市場和夜市如果想開放內用，得「有條件」開放飲食區定點內用，且嚴禁試吃、邊走邊吃。

全國疫情27日起降為二級警戒，高雄市經發局宣布，傳統市場27日起採人流總量管制，不用再依身分證尾數雙單數分流採買，鼓勵民眾自主分流。另外，傳統市場和夜市「附條件」開放內用，包含同桌者採ㄇ字型隔板、不同桌保持1.5公尺距離，並限供個人套餐、盒餐、小火鍋等禁止共食，顧客定點用餐完畢後即需立刻戴上口罩，嚴禁試吃、邊走邊吃行為，將要求市場自治會或管委會提送防疫計畫書，經審核通過後才可開放內用。

▲高雄傳統市場27日起採人流總量管制、有條件開放內用 。（圖／高雄市府經發局提供）

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▲高雄傳統市場及夜市27日起採人流總量管制 。（圖／高雄市府經發局提供）

經發局長廖泰翔指出，目前國內仍處「降級不解封」觀察期，呼籲民眾仍應自主分流，並牢記「少多快」口訣，一次買足一週份量、買完快速離開，降低群聚感染風險。他強調，高雄傳統市場仍將實施人流管制，並以容留人數作為核心，若場內人數接近上限，即啟動出入口管制限制顧客進入，以便場內民眾維持社交距離。

▲高雄傳統市場27日起採人流總量管制、有條件開放內用 。（圖／高雄市府經發局提供）

▲高雄傳統市場及夜市有條件開放內用。（圖／高雄市府經發局提供）

經發局表示，已將相關指引通知各市場配合執行，並將持續派員稽查相關防疫措施是否落實執行，違者將依《傳染病防治法》開罰3千到1萬5千元，屢勸不聽者則直接勒令停業改善，盼市場自治會、管委會、攤商與民眾配合團結防疫，加速邁向解封。

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