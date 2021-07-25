起底台南怪警周天師！搭訕女學生傳「紅內褲健美照」　警局列汰除

▲台南怪警「周天師」曾搭訕並加女學生的LINE，還傳送「紅色三角內褲健美照」騷擾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名外號「周天師」的周姓員警遭女學生控訴「假借租屋為由」搭肩騷擾，女網友還在Dcard上PO文提醒大家小心；事實上，周員已非首次捲入性騷糾紛，過去還曾捲入襲臀、傳送「紅內褲健美照」性騷風波。台南市警局昨獲悉後也表示，周員將記過2次，並調職到玉井分局，同時列為教育輔導汰除對象。

一名女網友在Dcard上PO文，表示馬來西亞籍的女同學近日在租屋時遇到怪警，當時周員自稱是警察，還主動上前搭訕，表示有房子出租給軍公教人員，隨後便帶著女大生前往看屋，但周員行為卻越來越怪異，不但屋內張貼、擺放各種佛教物品，周員甚至還稱「一切都是前世今生的因果，你們前世對我有虧欠，所以才會遇到我，今生要向我租房還債」，緊接著還要女學生隨他呼吸練氣、修行，並開口要收乾女兒「特別照顧」，過程中還不斷搭肩碰觸，令人毛骨悚然。

事後原PO向男友分享看屋經過，男友一聽「周姓員警」、「佛教」等關鍵字，立刻就直接描述出周員長相；男友還告知，周員過去因屢屢騷擾女學生而上過新聞，原PO也提醒，周員似乎喜歡找外籍女學生下手，「大家看房租屋時，一定要小心、再小心！」

據了解，該名遭指控的周姓員警為台南市警察局交通警察大隊的員警「周妙祥」，因滿口佛號而被同事取綽號為「周天師」；過去周員性騷糾紛不斷，曾遭華裔加拿大女留學生以指導「防搶劫」為由觸摸胸部及臀部，周員甚至還加女學生LINE，並傳送上半身赤裸照給她，令女學生感到身心不適。

此外周員也曾遭女高中生投訴，在素食餐廳外主動搭訕，稱想認「乾女兒」，並以傳送佛經為由要求加LINE，女高中生勉強配合，不料周卻得寸進尺，傳來僅穿著「紅色三角內褲健美照」，因此遭控性騷擾。

周員先前性騷時即遭市警局記過懲處，如今周員再度搭訕外籍女大生，還被PO上Dcard，台南市警局也表示，將會指派督察會同交警大隊調查，還原並釐清案情；同時考量周員言行失當，雖當事人未提性騷擾告訴，但針對員警有違反紀律者，警察局採從嚴、從重懲處，本案周員記過2次，並調往偏遠地區玉井分局服務，同時列為教育輔導汰除對象。據悉，周員此次爆發爭議遭懲處後，已有退休打算。