台南舉重精靈方莞靈拿下東奧第4　放眼2024巴黎奧運

▲台南女將方莞靈，出賽2020東京奧運女子舉重49公斤級決賽，拿下總和181公斤的成績，勇奪第4名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020東京奧運24日賽程，台南女將方莞靈出賽女子舉重49公斤級決賽，拿下總和181公斤的成績，勇奪第4名，黃偉哲市長在賽前號召市民一起上線為莞靈加油，也在賽後第一時間表達祝賀之意。

接下來還有一位來自台南的舉重好手陳柏任，即將於7月31日出戰男子96公斤級的賽事，也請市民持續為台南舉重力士加油打氣。

黃偉哲市長表示，舉重一直是台南的強項，此次代表我國出戰東京奧運的7位選手中，來自台南的選手就佔了2位，十分不容易。外表小巧可愛的方莞靈從柳營國小畢業後，學校就推薦他到東原國中開始訓練舉重，因為她個性非常認真，因此從國中開始就陸續拿下許多好成績，2017年還是高中生的她就代表台南參加全國運動會拿下金牌，後續也在2018年的亞洲青年舉重錦標賽拿下金牌的亮眼成績。

2018年時因為車禍意外，在膝蓋上縫了17針，膝傷就一直是方莞靈不得不面對的挑戰，而他的教練林玥礽陪著他一步一腳印，逐步從傷後復出，從2019年全運會銅牌、2020年全大運金牌，到今年參加亞錦賽第6名拿到奧運門票，今天她以抓舉80公斤、挺舉101公斤，總計181公斤的成績拿下第4名已非常不容易，雖然沒有打破她的最佳紀錄，但相信她能持續突破難關，將目標放在2024巴黎奧運，在賽場上為自己寫下精彩的篇章。



台南市教育局長鄭新輝表示，目前台南市總計有4間國中體育班發展舉重項目，且三級銜接十分穩定，每年代表臺南市參加全中運及2年一次的全運會都奪下不少獎牌，而31日即將出賽的陳柏任同樣畢業於東原國中，曾在2019年全運會勇奪金牌並創下挺舉破全國紀錄的亮眼成績，也期待他能穩定發揮，為我國再創佳績，也歡迎市民一起為台南好將加油。

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