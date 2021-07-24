狂賀！　台南柳營區方莞靈榮獲2020東京奧運會舉重女子組49公斤級第4名

▲台南市長黃偉哲指派指台南市王揚智副秘書長暨民政局姜琳煌局長親自前往住家向家屬恭賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台灣參加2020東京奧運會傳來佳績，台南市柳營區方莞靈選手榮獲2020東京奧運會舉重女子組49公斤級第4名，台南市長黃偉哲指派指台南市王揚智副秘書長暨民政局姜琳煌局長親自前往住家向家屬恭賀。

來自於鄒族的舉重選手方莞靈代表台灣征戰東奧，方選手出生於嘉義，小時候搬到台南阿姨家、求學後居住於台南市柳營區，莞靈是台灣女子舉重未來之星，2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽以抓舉82公斤、挺舉102公斤，總和184公斤，榮獲青女48公斤級金牌。2021年4月在烏茲別克塔什干舉行的亞錦賽，女子49公斤級賽事方莞靈受到裁判委員突如其來抓她腰帶違規的影響下，僅以抓舉76公斤、挺舉100公斤、總和176公斤獲得第6名。

台南市王揚智副秘書長暨民政局姜琳煌局長代表市長黃偉哲恭賀方莞靈獲得2020東京奧運會舉重女子組49公斤級第4名的殊榮，相當不容易，並期許莞靈未來能更上一層樓獲得更好的成績，讓世界能看見台灣，看見台南，市長表示培育全方面優質人才，提升國際實質競爭力，一直是市府努力的目標，並期許未來能培育更多的優秀運動選手代表台灣代表台南出賽，為國爭光。

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