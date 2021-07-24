怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在Dcard貼文，指馬籍女大生，去郵局辦事遇到1位自稱是員警的男子搭訕，該男子自稱有房子出租給軍公教人員，恰好馬國女大生有租屋需求，即由網友陪同看屋，過程中該自稱員警男子表示女方「前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債」，甚至有碰觸馬國女大生肩膀，網友提醒民眾租屋小心。

該po文網友指出：「租屋請小心！在這邊還是想跟大家分享一個剛結束的可怕經歷，最近是畢業潮，但租屋前真的要特別注意許多資訊，其朋友是馬來西亞籍的學生，她要去郵局辦事遇到一位自稱是員警的先生，主動搭訕我朋友，並說自己有在租屋給軍公教職人員，剛好朋友也需要租屋我陪看，一到租屋處就會看到門口貼有許多跟佛法相關的東西，一進到屋裡也有佛教關物品，一樓還是一個佛堂！」。

網友說：「一開始的對話都很正常就是介租的，看完兩間房間後，對話開始愈來愈奇怪，這位周姓員警就開始講我們能夠相遇都是有緣，一切都是前世今生的因果，我們是前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債，然後一直說要叫我們呼吸練氣，說我們的身體都不好，然後等我們找到工作之後，就是要開始修行，他可以教我們什麼的，然後還說要讓我朋友當他的乾女兒，她一個外籍生在台灣生活，他一定要特別照顧她什麼的」。

網友說，向男友分享去看房的經過，她男友一聽到「周姓員警 」、「佛教」，就直接描述周姓員警的長相，完全跟照片一樣。原來，這位周姓員警層因騷擾女學生上過新聞。網友說，看房的過程中，周姓員警除了一直碰觸我朋友的肩膀以外，沒有什麼騷擾的行為，周姓員警一直傳教，還說之後：「可以開車載我們出去玩之類的，反正給人的感覺就是很怪」；接著周姓員警一直說：「因為自己修佛，非常有慈悲心，所以才給我們學生有很好的優惠」。

網友說：「反正，回想這整個過程還是覺得很可怕，很毛骨悚然，大家看房租屋，還是要小心再小心」。網友強調：「有篇新聞提到他（周姓員警）之前有騷擾華裔加拿大籍女留學生，而她朋友是馬來西亞籍留學生，感覺他都會找外籍女學生下手，大家請小心」。

據了解，該名被網友指控的「周姓員警」係台南市警察局交通警察大隊員警，2013年6月某日晚間，台南市1名20歲的華裔加拿大女留學生，晚間獨自1人行走，疑似遭人跟蹤，找上當時執行巡邏勤務的周姓員警幫忙，周員以指導防搶為由，趁機觸摸女留學生的胸部及臀部，周員甚至以報案為由，留下女學生的電話並加Line，之後周員竟傳送上半身赤裸的照片給她，讓她感覺很不舒服。

當時，周姓員警否認觸碰到女留學生的胸部和臀部，但主動留下電話，還傳Line給報案人自己的照片，確屬執法過當，未依規定處理報案程序，且對報案人資料運用不當，周員遭記過懲處。

同年年底，周姓員警遭1名高中女生投訴，指周員在素食餐廳主動向她搭訕，還說想認她當乾女兒，接著以要傳送佛經為由，要求互加Line好友，女高中生勉強配合，沒想到周員得寸進尺，用手機秀出僅著內褲的健美照，讓女高中生感覺被騷擾。

台南市交通警察大隊回應，警察人員本應遵守公務員服務法及相關倫理規範，該大隊平時既嚴格要求所屬遵守警察風紀，對於違法犯紀同仁，會秉持「不掩飾」、「不庇縱」之態度，主動調查釐清，依法查處。

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