　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在Dcard貼文，指馬籍女大生，去郵局辦事遇到1位自稱是員警的男子搭訕，該男子自稱有房子出租給軍公教人員，恰好馬國女大生有租屋需求，即由網友陪同看屋，過程中該自稱員警男子表示女方「前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債」，甚至有碰觸馬國女大生肩膀，網友提醒民眾租屋小心。

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

該po文網友指出：「租屋請小心！在這邊還是想跟大家分享一個剛結束的可怕經歷，最近是畢業潮，但租屋前真的要特別注意許多資訊，其朋友是馬來西亞籍的學生，她要去郵局辦事遇到一位自稱是員警的先生，主動搭訕我朋友，並說自己有在租屋給軍公教職人員，剛好朋友也需要租屋我陪看，一到租屋處就會看到門口貼有許多跟佛法相關的東西，一進到屋裡也有佛教關物品，一樓還是一個佛堂！」。

網友說：「一開始的對話都很正常就是介租的，看完兩間房間後，對話開始愈來愈奇怪，這位周姓員警就開始講我們能夠相遇都是有緣，一切都是前世今生的因果，我們是前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債，然後一直說要叫我們呼吸練氣，說我們的身體都不好，然後等我們找到工作之後，就是要開始修行，他可以教我們什麼的，然後還說要讓我朋友當他的乾女兒，她一個外籍生在台灣生活，他一定要特別照顧她什麼的」。

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

網友說，向男友分享去看房的經過，她男友一聽到「周姓員警 」、「佛教」，就直接描述周姓員警的長相，完全跟照片一樣。原來，這位周姓員警層因騷擾女學生上過新聞。網友說，看房的過程中，周姓員警除了一直碰觸我朋友的肩膀以外，沒有什麼騷擾的行為，周姓員警一直傳教，還說之後：「可以開車載我們出去玩之類的，反正給人的感覺就是很怪」；接著周姓員警一直說：「因為自己修佛，非常有慈悲心，所以才給我們學生有很好的優惠」。

網友說：「反正，回想這整個過程還是覺得很可怕，很毛骨悚然，大家看房租屋，還是要小心再小心」。網友強調：「有篇新聞提到他（周姓員警）之前有騷擾華裔加拿大籍女留學生，而她朋友是馬來西亞籍留學生，感覺他都會找外籍女學生下手，大家請小心」。

▲台南交大員警被網友指控，疑利用出租房屋涉嫌騷擾外籍女學生，並提醒租屋者小心。（圖／讀者提供，下同）

據了解，該名被網友指控的「周姓員警」係台南市警察局交通警察大隊員警，2013年6月某日晚間，台南市1名20歲的華裔加拿大女留學生，晚間獨自1人行走，疑似遭人跟蹤，找上當時執行巡邏勤務的周姓員警幫忙，周員以指導防搶為由，趁機觸摸女留學生的胸部及臀部，周員甚至以報案為由，留下女學生的電話並加Line，之後周員竟傳送上半身赤裸的照片給她，讓她感覺很不舒服。

當時，周姓員警否認觸碰到女留學生的胸部和臀部，但主動留下電話，還傳Line給報案人自己的照片，確屬執法過當，未依規定處理報案程序，且對報案人資料運用不當，周員遭記過懲處。

同年年底，周姓員警遭1名高中女生投訴，指周員在素食餐廳主動向她搭訕，還說想認她當乾女兒，接著以要傳送佛經為由，要求互加Line好友，女高中生勉強配合，沒想到周員得寸進尺，用手機秀出僅著內褲的健美照，讓女高中生感覺被騷擾。

台南市交通警察大隊回應，警察人員本應遵守公務員服務法及相關倫理規範，該大隊平時既嚴格要求所屬遵守警察風紀，對於違法犯紀同仁，會秉持「不掩飾」、「不庇縱」之態度，主動調查釐清，依法查處。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」

ET快訊
詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件
楊勇緯刷新奧運奪牌紀錄！　寫下台灣柔道歷史新頁
「男人幫」染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥全家匡列
快訊／台灣首牌到手！柔道楊勇緯擊退法國選手闖進金牌戰
Delta病毒「傳播超快」關鍵找到了　病毒量是原始毒株100
吳亦凡錄影途中牽走17歲女星「我們回家」　Angelabab
727降二級！鬆綁措施「14大QA一次看」
跳水鮮肉變全裸！奧運最養眼「萬惡計分板」網嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了！人生變黑白

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

投資「水素水」年息62.5%　信徒騙女住持吸金3千萬

防疫抓賭畫面曝！腳步衝刺聲+嘜走　13男女大驚呆

色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除　再跨海揪出嚇死他

快訊／苗栗三灣大面積走山　「40公尺天坑」只離家門口3公尺

蒙面男持槍闖租車行「店關起來」　他扮劫匪幫好友慶生卻糗了

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

英國男曝定居台灣「5大缺點」 房價過高！不吃不喝40年才能買

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了！人生變黑白

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

5萬元高價收購人頭帳戶　水房狂洗3千萬！層層轉匯怕破功

投資「水素水」年息62.5%　信徒騙女住持吸金3千萬

防疫抓賭畫面曝！腳步衝刺聲+嘜走　13男女大驚呆

色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除　再跨海揪出嚇死他

快訊／苗栗三灣大面積走山　「40公尺天坑」只離家門口3公尺

蒙面男持槍闖租車行「店關起來」　他扮劫匪幫好友慶生卻糗了

浴室清潔大作戰！3大居家好習慣　黴菌滋生全阻斷

日本超狂防疫「半張臉名片」網跪了！　喬好角度拼出燦爛笑容

扛兄弟中外野！陳文杰清壘二壘打建功　2局兄弟2比0樂天

史上第一人！楊勇緯闖東奧柔道決賽　碰上屆奧運銅牌拼復仇爭金

等待40幾年　楊勇緯拼出台灣奧運柔道首牌

楊勇緯流血奮戰！刷新台灣奧運最速奪牌紀錄　寫下柔道歷史新頁

詹家姊妹爆冷出局！一日球迷見「海嘯式負評」傻眼　網全指向1件事

疫苗副作用超痛苦！「3舒緩神招」快試　醫激推：洗熱水澡也有效

高國輝、范國宸開轟　富邦首局4比3領先統一

噴千萬買土城新房「卻捨不得花3萬驗屋」　過來人：別拿運氣來賭

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

永和里長遭當街痛毆　藏鏡人落網3煞動機曝光

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

即／三灣大面積走山　40公尺天坑嚇壞人

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐喊：犯了不該犯的錯

國中棒球隊驚爆霸凌　 囂嗆校長：不是在玩

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

拼裝杜卡迪半價入手！「300無牌哥」黑歷史曝

陌生甜美辣妹「教投資」！他秒奔銀行

更多熱門

相關新聞

台南疫苗施打率預計本週可達25％

台南疫苗施打率預計本週可達25％

台南市長黃偉哲及衛生局長許以霖表示，台南施打能量充沛，目前疫苗劑次涵蓋率已達23.7％，本週可達到總統蔡英文設定的涵蓋率25％目標，新開特色接種站獲好評。

安心餐飲標章並非必要條件

安心餐飲標章並非必要條件

台南民生、經濟跟防疫三贏

台南民生、經濟跟防疫三贏

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場

台南勞工局首堂「職安健康新學堂」登場

黃偉哲宣布27日起台南餐廳開放內用

黃偉哲宣布27日起台南餐廳開放內用

關鍵字：

台南出租房屋騷擾女學生交大

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

即／高雄、台南開放餐飲內用

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面