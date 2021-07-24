2個月蓄水率「8%噴到99.9%」！千人嗨看石門水庫洩洪：跪謝烟花

▲石門水庫洩洪，網看直播超嗨！（圖／翻攝石門水庫即時影像YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

中颱「烟花」雨彈狂轟，也替餵全台水庫，其中石門水庫進帳最多，而今（24）日上午10時進行洩洪，引來千名網友線上看直播，紛紛狂讚「好舒壓」、「兩個月從8%衝到98%」。一名網友也整理石門水庫至5月以來，從快乾枯的8%蓄水量數據，如今2個月飆到99.9%，讓大家感動謝謝雨神恩賜。

北水局指出，統計至上午8點，石門水庫水位為來到44.38公尺，距離滿水位「不到1公尺」，蓄水量為1.97億立方公尺，非常振奮人心。

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一名網友在PTT感動表示，「石門水庫要滿了」，並附上5月蓄水量數據，可見水庫從紅色警示8.55%，接著一路飆到目前的99.9%滿水位，而早上10點，是石門水庫睽違2年來「首次開啓溢洪道洩洪」，上一次是2019年利奇馬颱風。

5/24 8.55% 幾乎是低點

6/24 57.96%

7/22 74.96% 這一波豪雨之前

7/22 18時 76.71%

7/23 0時 77.87%

7/23 6時 78.85%

7/23 12時 80.29%

7/23 18時 85.61%

7/24 0時 90.80%

7/24 6時 94.28%

7/24 9時 98.60%

7/24 10時 99.90%





▲石門水庫儲水量飆99.9%！（圖／翻攝台灣水庫即時水情）





▲石門水庫睽違2年，再次開啓溢洪道洩洪！（圖／翻攝石門水庫即時影像YouTube）



千名網友狂湧YouTube「石門水庫即時影像」，接著紛紛超嗨回應，「​之前缺水現在洩洪，怎麼看了有點心疼」、「以前都說下吧下吧，下到洩洪，真的實現了」、「​希望順便多排一些沙」、「兩個月從8%衝到98%」、「烟花很照顧台灣，沒有災害還帶禮物來」、「上天對台灣太好了，無天災水庫滿滿的」。

因應烟花颱風來襲，北水局自7月20日起進行調節性放水，先以滿載發電增加出來量，再配合降雨增加情況，陸續啟動相關放流設施，包括永久河道放水道、排砂隧道及排洪隧道等。本次颱風降雨強度不大，但時間拖長，水庫入流量逐步攀升，至今晨8時為止，水庫入流量已超過1600秒立方公尺，有必要啟動更大排洪能力的溢洪道來洩水，預估溢洪開啟可維持到中午後，後續再視降雨情形決定何時關閉。