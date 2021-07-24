暴雨不停「交通異動」一覽！離島43航次停航　國內外航班12架停飛

▲颱風為北台帶來大量降雨，新店區一處停車場旁的山坡地有泥沙水流出。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花為北台灣帶來大量降雨，截至今日上午10點，海運共5航線，計43航次停航；空運國內線取消8架次，國際暨兩岸航線取消4架次。另外昨晚預警性封閉的台7線羅浮至明池路段已於今早開放通行。

氣象局表示，今日上午受到颱風環流影響，北部、東北部仍會持續有明顯雨勢，北部山區有豪雨以上降雨，桃竹苗山區甚至會出現大豪雨，中南部山區雨勢也會較為明顯。氣象局稍早也發布豪雨特報。

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航港局表示，今日共有5航線，計43航次停航，包括基隆-馬祖全部停航(1航次)、南竿-莒光全部停航(4航次)、南竿-北竿全部停航(12航次)、東港-小琉球全部停航(22航次)、鹽埔-小琉球全部停航(4航次)。

▲受颱風影響，三重一處廢棄民宅外牆及路樹倒塌。（圖／記者陳雕文翻攝）

民航局表示，受烟花颱風影響，今日截至上午10點，國內線取消8架次，國際暨兩岸航線取消4架次。

公路總局表示，道路災情統計截至09時止尚無災情，原23日22時台7線羅浮至明池路段(22.8K~65K)實施預警性封閉管制，已於今(24)日08時開放通行。

▲今日各地雨勢都相當猛烈。（圖／記者屠惠剛攝）