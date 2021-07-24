疫情找嘸頭路！18萬青年畢業即失業　立法院法制局籲加發尋職津貼

▲新鮮人透過線上徵才活動求職。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情衝擊國內產業，公司開缺變少，讓應屆畢業生更難找工作，高達18萬應屆畢業生陷入「畢業即失業」又沒有存款的困境。立法院法制局7月發布最新報告建議，行政院紓困4.0給予青年就業獎勵，但忽略很多企業根本沒有釋出職缺的狀況，應加發尋職津貼，並創造短期工作機會，讓初入社會的職場新鮮人「先求有、再求好」，累積工作經驗。

立法院法制局本月發布最新「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」報告，直指國內就業市場受到本土疫情升溫衝擊而萎縮，又適逢畢業季，使應屆畢業生求職雪上加霜，據報載，2021年約27萬名應屆畢業生，有87.3%想找工作，但僅有19.6%找到工作，亦即有18萬應屆畢業生「畢業即失業」，且今年初次尋職者，平均尋職期間高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐2個月待業期間，另外4個月生活將陷入困頓，其中甚至有39.6%的人，完全處於零存款的窘境 。

法制局表示，根據線上求職網站「新鮮人待業焦慮與企業求職評價調查」結果顯示，今年企業平均面試17位新鮮人，才有機會錄取1位合適的人才，換算下來，錄取率不到6%，更有89.8%新鮮人在待業期間有焦慮症狀，創下3年來新高。

法制局建議，行政院紓困4.0方案包括「青年就業獎勵計畫」內容，給予持續受僱於同一雇主滿180天的畢業青年3萬元補助，但在疫情衝擊下，很多企業根本沒有釋出職缺，政府不應忽視更多求職弱勢學生的就業困境，主管機關除對已就職畢業生，給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

在創造青年就業機會方面，法制局表示，社會新鮮人與已有工作資歷的失業勞工相較更顯弱勢，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，導致勞動市場職缺減少，政府宜加強創造短期工作機會，讓初入社會職場新鮮人，先求有，再求好，累積一些工作經驗，並適應職場環境，有助於將來轉換工作跑道。

法制局指出，相關主管機關也應擴大補助大專院校、民間團體，開發免費相關就業輔導線上課程，打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，如線上面試技巧、視訊會議、職場外語、履歷健檢、模擬面試等，讓待業在尋職期間也能利用線上平台強化專業能力，提昇職場競爭力 。

此外，法制局補充，應屆畢業生面臨人生、求職的重大轉折點，倘若求職過程不順利，不僅馬上面對經濟困窘的現實問題，長期待業也會嚴重影響到心理層面，造成焦躁、憂慮、煩惱、困惑、恐慌等心理障礙，容易導致未來求職信心、就業意願不足，主管機關應結合學校資源，開辦求職前心理輔導、就業相關諮詢、求職挫折心理障礙調適等課程，培養健康穩定的擇業心理，有助於畢業生儘快適應從學校到社會的心理轉變。

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