　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情找嘸頭路！18萬青年畢業即失業　立法院法制局籲加發尋職津貼

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推出線上徵才活動，請新鮮人及有求職需求的民眾把握機會，於7月25日前上網投遞履歷。（圖／記者林悅翻攝，下同） 

▲新鮮人透過線上徵才活動求職。（資料照／記者林悅翻攝） 

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情衝擊國內產業，公司開缺變少，讓應屆畢業生更難找工作，高達18萬應屆畢業生陷入「畢業即失業」又沒有存款的困境。立法院法制局7月發布最新報告建議，行政院紓困4.0給予青年就業獎勵，但忽略很多企業根本沒有釋出職缺的狀況，應加發尋職津貼，並創造短期工作機會，讓初入社會的職場新鮮人「先求有、再求好」，累積工作經驗。

立法院法制局本月發布最新「疫情衝擊下畢業生就業延緩問題探討」報告，直指國內就業市場受到本土疫情升溫衝擊而萎縮，又適逢畢業季，使應屆畢業生求職雪上加霜，據報載，2021年約27萬名應屆畢業生，有87.3%想找工作，但僅有19.6%找到工作，亦即有18萬應屆畢業生「畢業即失業」，且今年初次尋職者，平均尋職期間高達半年，社會新鮮人在沒有援助下，平均只能支撐2個月待業期間，另外4個月生活將陷入困頓，其中甚至有39.6%的人，完全處於零存款的窘境 。

法制局表示，根據線上求職網站「新鮮人待業焦慮與企業求職評價調查」結果顯示，今年企業平均面試17位新鮮人，才有機會錄取1位合適的人才，換算下來，錄取率不到6%，更有89.8%新鮮人在待業期間有焦慮症狀，創下3年來新高。

法制局建議，行政院紓困4.0方案包括「青年就業獎勵計畫」內容，給予持續受僱於同一雇主滿180天的畢業青年3萬元補助，但在疫情衝擊下，很多企業根本沒有釋出職缺，政府不應忽視更多求職弱勢學生的就業困境，主管機關除對已就職畢業生，給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。

在創造青年就業機會方面，法制局表示，社會新鮮人與已有工作資歷的失業勞工相較更顯弱勢，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，導致勞動市場職缺減少，政府宜加強創造短期工作機會，讓初入社會職場新鮮人，先求有，再求好，累積一些工作經驗，並適應職場環境，有助於將來轉換工作跑道。

法制局指出，相關主管機關也應擴大補助大專院校、民間團體，開發免費相關就業輔導線上課程，打造「產學接軌、學用合一」的知識共享平台，如線上面試技巧、視訊會議、職場外語、履歷健檢、模擬面試等，讓待業在尋職期間也能利用線上平台強化專業能力，提昇職場競爭力 。

此外，法制局補充，應屆畢業生面臨人生、求職的重大轉折點，倘若求職過程不順利，不僅馬上面對經濟困窘的現實問題，長期待業也會嚴重影響到心理層面，造成焦躁、憂慮、煩惱、困惑、恐慌等心理障礙，容易導致未來求職信心、就業意願不足，主管機關應結合學校資源，開辦求職前心理輔導、就業相關諮詢、求職挫折心理障礙調適等課程，培養健康穩定的擇業心理，有助於畢業生儘快適應從學校到社會的心理轉變。

其他人也看了這些新聞...

► 打工族確定領1萬補助　無雇主導遊補貼3萬

ET快訊
外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細
快訊／「柔道型男」楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強
福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」　就是不提台灣！被踢出球評陣
友嗨：爸媽都打疫苗了！　藍心湄「細看英文」尷尬問：要告訴她嗎
快訊／桌球混雙林鄭配太強勢　4比0宰印度組合晉8強
快訊／再傳捷報！驚奇柔道女將林真豪　「最後16秒終結對手」闖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

文總「給力量音樂會」破83萬觀看　加映2場替軍警消、物流加油

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

東奧開幕式讓他看哭了　「向世界展現了日本的創意、細膩與堅持」

「Taiwan can help」突圍歐洲！美日抗中挺台　兩岸外交角力新階段

疫情找嘸頭路！18萬青年畢業即失業　立法院法制局籲加發尋職津貼

盧彥勳、郭婞淳舉旗進場超吸睛　吳思瑤揭東奧中華隊服兩大亮點

烟花夜襲！山區累積雨量達170毫米　北市：災情95件無重大意外

增購莫德納明後年到貨　蔡壁如：3600萬劑真的夠嗎？

東奧進場NHK稱「台灣」　獨派大老辜寬敏：盼台日建交！

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

文總「給力量音樂會」破83萬觀看　加映2場替軍警消、物流加油

北市疫苗覆蓋率36.3％為全台最高　剩餘13.9萬劑疫苗

東奧開幕式讓他看哭了　「向世界展現了日本的創意、細膩與堅持」

「Taiwan can help」突圍歐洲！美日抗中挺台　兩岸外交角力新階段

疫情找嘸頭路！18萬青年畢業即失業　立法院法制局籲加發尋職津貼

盧彥勳、郭婞淳舉旗進場超吸睛　吳思瑤揭東奧中華隊服兩大亮點

烟花夜襲！山區累積雨量達170毫米　北市：災情95件無重大意外

增購莫德納明後年到貨　蔡壁如：3600萬劑真的夠嗎？

東奧進場NHK稱「台灣」　獨派大老辜寬敏：盼台日建交！

烟花強風雨彈狂轟北台　瑞芳新柑橋路段榕樹倒塌壓毀2車

東奧國手團11人來自新北　侯友宜：要成為選手最大後盾

南韓國會通過第5次紓困！88%民眾「每人領25萬韓元」　下月中發放

驚奇林真豪8強落敗　仍有拼銅牌機會

疫情期要員工簽「減薪協議」紓困金卡關　勞工局介入協助！

快訊／金門跟進「開放內用」！楊鎮浯：均依中央相關規範

媽我回來了！黑白汪「穿長長雨靴」出現　跟上衣同系列超呆萌

風雨英雄曝！烟花襲北台山區904戶停電　這一幕讓人感謝

外送到「18億陶朱隱園」　網笑：小費就轉6000元！餐點明細看傻了

壓制王楊勇緯　擊敗荷蘭選手晉級4強

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

日人不懂中華台北　范世平：終於看到中國打壓

快訊／蔣萬安二寶出生了

蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

快訊／新北公布最新足跡　小北百貨待30分鐘

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

快訊／嗆王必勝沒貢獻　柯文哲公開道歉：我錯了、感恩

看越南單日6千確診　蔣萬安：二級警戒別鬆懈

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　　

快訊／京站影城確診員工「一家4口家戶感染」　媽媽、姊姊足跡公布

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

新北13例感染源分析曝光　侯：幾乎都是被朋友傳染

快訊／微解封倒數　柯文哲：北市暫不開放餐廳內用

東奧中華隊服超吸睛　吳思瑤揭兩大亮點

更多熱門

相關新聞

支持臨時會修公投法卻棄權　時力說明原因

支持臨時會修公投法卻棄權　時力說明原因

立法院7日召開全院談話會，處理國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，最終遭民進黨團以人數優勢否決，時代力量3名立委則選擇棄權。對此，時代力量黨團說明，時力黨團版的《公民投票法》未被納入臨時會議程，因此才會以不投票的方式表達立場。

民進黨否決開臨時會修法納不在籍投票　洪孟楷：請對得起自己黨名

民進黨否決開臨時會修法納不在籍投票　洪孟楷：請對得起自己黨名

快訊／民進黨否決臨時會　費鴻泰轟：他們怕被問到疫苗、紓困

快訊／民進黨否決臨時會　費鴻泰轟：他們怕被問到疫苗、紓困

游錫堃：台灣國際地位特殊通訊投票要小心

游錫堃：台灣國際地位特殊通訊投票要小心

藍提開臨時會修公投法　綠挾人數優勢否決

藍提開臨時會修公投法　綠挾人數優勢否決

關鍵字：

立法院

讀者迴響

熱門新聞

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

《屍戰朝鮮》人吃人是真的！

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

熊貓爆BUG！「滿500折500」有人收到了

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面