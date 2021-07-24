男人幫染疫流竄中北部！碩士生病毒量極高　業務哥一家4口全匡列

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連8天零確診破功！今天「年輕人社交活動傳染鏈」又新增2例本土確診個案，分別為碩士生及服務業的男性，與台中家教男、彰化創投董座及海鮮小開沒有接觸，是男人幫衍生出的台北社交圈，葉彥伯指出，彰化最早的個案出現於5月，因此可推估這個傳染鏈從5月就開始了，因為有一些隱私性，透過族群在傳遞。

葉彥伯表示，「跨縣市年輕人社交活動傳染鏈」至今已經累計7名確診個案，這名碩士男於7月9日曾接觸過台北確診者個案，他原在台北就學，6日即自行快篩陰性，7月11日南下彰化就學並租屋一人居住，於13日到18日又回到台北，16日在台北採檢PCR陰性， 19日發病，22日快篩陽性，採檢確診Ct值12.99，期間接觸4名台北及1名台中友人，進一步採檢。

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▲服務業男確診匡列同住家人及兼職工作接觸者。（圖／彰化縣政府提供）

至於個案B則為彰化人，長期在台北從事服務業，在彰化有固定時間在做兼職工作，為台北確診個案的接觸者，經採檢過後發現，他Ct值為17.14，目前已匡列他在彰化同住父親、母親、妹妹、阿嬤及9名兼職工作的接觸者。

而他7/16、7/17曾連續在台北參加3場餐敘，其中7/17的一場餐敘中3名參與者全都確診，3場餐敘接觸者共8男1女，跟碩士男一樣屬於跨縣市年輕人社交活動傳染鏈的一環，跟之前彰化男人幫確診個案雷同。

▲服務業男台北活動史。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，彰化最早的個案出現於5月15日左右，是一名30歲男與台北友人到台中聚會聯誼，5月24日採檢確診Ct值18.7，之前年輕人社交傳播鏈確診個案與台中個案相關，台中個案又與台北個案有關聯，推估這個傳染鏈從5月就開始了，只是因為比較細長、有一些隱私性，正透過族群正在傳遞。

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