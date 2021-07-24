勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐被抓包求輕判…喊：犯了不該犯的錯

▲人夫偷吃櫃姐，2人下場要賠60萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻發現丈夫與已婚的小三曾5度上摩鐵激戰，一怒之下將2人告上法院。小三稱自己是在人夫的溫柔攻勢下「犯了不該犯的錯」，也曾和正宮道歉，請求法院能酌減賠償金。一審法院判人夫與小三應連帶賠償百萬，日前二審判決出爐！

人妻主張，丈夫與小三曾在2019年12月28日以及2020年2月6日、2月28日、3月14日、4月9日分別到3間旅館、摩鐵發生性行為，2人暗通款曲時間長達9個多月，不只侵害她的配偶權，也讓她精神上大受打擊，決定提出訴訟，向丈夫、小三求償精神撫慰金100萬元。

針對控訴，人夫同意妻子的請求；小三則稱，跟人夫於2019年5、6月間是普通朋友，從7月開始變成男女朋友，朋友時就知道人夫已婚，卻在人夫不斷的溫柔攻勢下犯了不該犯的錯，她在2020年7月時就已經深感自身錯誤，而向正宮至上歉意，面對正宮提出訴訟，她也坦然接受並深刻悔悟，只希望法官針對撫慰金部分能從輕裁量。

台中地方法院審理後，認為小三明知人夫有老婆，還與他發生婚外情，導致正宮需要進行心理治療，另外，審酌人夫資歷頗豐，判2人應連帶賠償正宮100萬元；案經上訴，台中高分院審酌，小三擔任百貨公司櫃姐，曾申請紓困貸款、房屋貸款也還沒繳清，改判她與人夫應連帶賠償正宮60萬元，全案確定。