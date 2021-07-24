豪雨挾斷樹破前擋刺入駕駛座　孕媽護女「滿身碎玻璃」驚險逃生

▲懷孕的宋女載著女兒出門，被斷裂的樹幹砸中，所幸沒造成嚴重傷勢。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

受烟花颱風影響，竹苗地區連續兩日風雨不斷，一名懷孕的宋姓婦人開著車載著女兒行經苗栗地區苗119線五湖村時，突然遭到一根直徑近20公分的斷裂樹幹砸中車體，刺破前擋風玻璃穿入駕駛座，宋女雖受到驚嚇，但還好無大礙，送醫診治無大礙。

苗栗縣消防局23日下午4時許接獲通報，位於西湖鄉五湖村1鄰附近(119線上)有斷裂樹幹砸中車體、刺破前擋風玻璃穿入駕駛座。

▲宋女自行脫困，也僅有些微擦傷，女兒則毫髮無傷。

消防人員抵達現場時，宋女已經自行離開，只是她懷孕7週，身上掉落玻璃碎片，也受到嚴重驚嚇，消防人員為確保安全，還是將她送醫診治，所幸宋女雖受到些許擦傷，但女兒則未受傷。

西湖消防分隊提醒用路人，於颱風豪雨期間，應避免行經容易有落石或路樹倒塌之路段，確保行車安全。

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