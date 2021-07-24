快訊／今增24例本土「新北市9例最多」　7縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增24例本土個案，分布於7縣市，其中又以新北市9例最多。整體不明感染源在10例以下。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月19日至7月23日。

個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▲▼7/24新增個案及相關數據。（圖／指揮中心提供）