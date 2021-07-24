撤離收容137居民！竹縣尖石24hrs雨量破400毫米　4鄉13村全面警戒

▲烟花颱風帶來山區豪雨，尖石、五峰地區出現多起落石、斷樹擋道，縣府啟動應變中心掌握指揮坐鎮。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

因應烟花颱風外圍環流影響，新竹縣山區有發生豪雨之情形，行政院農業委員會水土保持局於22日下午起陸續針對縣內尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉及竹東鎮軟橋里發佈土石流及大規模崩塌區域之黃色與紅色警戒，縣政府也立刻成立土石流災害應變中心(小組)，截至24日早上8時許，共累積撤離71人、收容所累積收容66人、送至醫療機構之重症人數共24人及依親人數共461人。

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▲截至今日早上8點半，縣府共累積撤離71人、收容所累積收容66人、送至醫療機構之重症人數共24人及依親人數共461人。

依縣府發布資訊，截至24日早上8點半，新竹縣竹東鎮軟橋里及尖石鄉錦屏村共發佈9條土石流黃色警戒，包含：橫山鄉南昌村、五峰鄉大隘村、桃山村、花園村、竹林村、尖石鄉新樂村、嘉樂村、秀巒村、梅花村、玉峰村、義興村共發佈35條土石流紅色警戒；五峰鄉大隘村及尖石鄉梅花村發佈2處大規模崩塌潛勢區紅色警戒；總計4鄉鎮13村里達紅、黃色警戒。

縣府已成立災害應變中心，於22日起開始協助事先疏散避難，截至24日8時30分，共累積撤離71人、收容所累積收容66人、送至醫療機構之重症人數共24人及依親人數共461人。

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