再忍半天暴雨！颱風午後遠離「11:30解除海警」　換中南部接雨彈

▲北台灣今日上半天仍須嚴防大雨發生。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日清晨到上午為中度颱風烟花距離台灣最近的時刻，北台灣部分地區累積雨量已達大豪雨等級，不過颱風將於午後逐漸遠離，北部、東北部雨勢趨緩，中央氣象局預計在上午11:30解除海上颱風警報。然而颱風遠離後將帶入西南風，今晚換中南部降雨機率提高，未來一周天氣都不穩定，可能有西南氣流發生。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風過去有略微增強，目前正逐漸加快速度往西北移動，遠離台灣，清晨至現在是颱風最接近的時刻，北台灣都有明顯降雨，其中新竹山區累積雨量已達大豪雨等級，北部山區也有豪雨等級雨量，預計降雨將持續到中午左右。

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▲颱風逐漸遠離台灣。（圖／氣象局）

今日上午受到颱風環流影響，北部、東北部仍會持續有明顯雨勢，北部山區有豪雨以上降雨，桃竹苗山區甚至會出現大豪雨，中南部山區雨勢也會較為明顯。到了今日下半天颱風遠離，北台灣的雨勢將逐步趨緩，氣象局預計在上午11:30解除海上颱風警報。

氣象局也發布豪大雨特報，今(24)日桃園市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺北市、新北市、宜蘭縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，大豪雨地區則包括桃園市、新竹縣。

▲受環流影響北部已有明顯降雨。（圖／氣象局）

雖然下半天颱風遠離後北台灣降雨趨緩，但颱風離開將引入西南風，今日入夜後換中南部降雨機率提高，明天起到未來一周都受到西南風影響，可能出現局部大雨，天氣不穩定，是否達到西南氣流的程度，則仍需觀察。

▲▼烟花颱風為北部帶來豪大雨。（圖／記者屠惠剛攝）