烟花雨炸尖石大樹躺馬路　警亮電鋸清道！往北德拉曼路通了

▲尖石鄉新樂村上水天田往北德拉曼方向一條產業道路遭倒樹擋路，所長宋俊傑與員警蘇俊鴻兩人協力合作，幫助提早恢復路暢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

烟花颱風環流挾帶大雨入侵尖石山區，造成土石鬆軟路樹倒塌，不少路段都傳出有落石或斷樹，23日晚間，尖石鄉新樂村7鄰上水天田往北德拉曼方向產業道路上，有大樹倒塌，橫山分局新樂派出所所長宋俊傑獲報後，帶著警員蘇俊鴻手持電鋸，以一人指揮車輛、維護安全，另一人鋸樹、清除路障的方式，在短時間恢復交通順暢。

▲因為所長宋俊傑與員警蘇俊鴻的積極熱心，讓受阻道路可以快速恢復通車



23日晚間6時許，新樂派出所所長宋俊傑與警員蘇俊鴻巡邏轄區災情查報，接獲民眾報案有巨樹橫倒路中，兩人趕赴現地，由宋所長以巡邏車警示燈警示、架設三角錐，配合手勢管制來往車輛，泰雅原鄉子弟蘇俊鴻則帶著個人電鋸，在豪雨中與巨樹奮戰了一個多小時，順利排除路障，讓受阻的交通無須再長時間等待鄉公所機具往返支援，提早恢復交通，確保鄉民行車安全。

▲▼巨樹將無名產業道路完全阻斷，所長宋俊傑與員警蘇俊鴻協力，在風雨中與巨樹奮戰了一個多小時才順利恢復通車。

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