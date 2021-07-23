疫情之下如何與焦慮共處？　桃園「張老師」：1980專線心理諮商

▲陳柏翰總幹事(左)和「青埔好靠近Podcast」主持人喵喵談疫情之下如何與焦慮共處？（圖／青埔好靠近提供)

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，長達60多天的三級防疫警戒管制，即將降級！面對疫情大爆發期間，生活、工作等變化轉換，如何再出發？桃園張老師中壢中心總幹事陳柏翰接受「青埔好靠近Podcast」訪問指出，當面對未知的變化而產生情緒負擔及焦慮，不妨尋求協助或找到專業諮商，有意識的培養情緒韌性，可適度的減緩不安和焦慮，不被壓力摧毀！

陳柏翰總幹事說，疫情造成人們生活環境很大變化，而突生變化的環境對人而言，如因一時之間無法調適，易產生不安、恐懼和焦慮，這時不妨適度尋求協助和找到專業者諮商，適時的「求助」其實也是一種健康的行為。也因此，桃園張老師中壢中心於去年疫情嚴峻期間，以及今年5月初疫情爆發以來，向張老師1980專線尋求心理諮商的朋友，亦明顯增加。

陳柏翰表示，成立於1969年11月11日的「張老師」，過去是以老師的型態去做教導工作，近些年來，已轉換為以陪伴者的型態或者心理諮商師或者社工的型態，去做心理諮商工作。目前全台有14個張老師中心，去年即有9- 10萬人次尋求「張老師」1980專線諮商。

由於人生的問題，並非一時半刻就可以解決，需要多次的協談，因此張老師專線可以指定老師、排時間，每次諮商時間約50分鐘時間。「張老師中心」目前仍以青少年為核心做青少年身心健康的工作，包括青少年的家庭、到學校甚至進入社區將來進入職場，扮演台灣社會心理健康的守護者。吳大學心理系畢業的陳柏翰總幹事，從1992年投入義務張老師工作，到現今已近30年。

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