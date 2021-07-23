南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

▲因應下周三級警戒調降，南投縣政府宣布日月潭泳渡仍暫停舉辦。（圖／資料照）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

行政院宣布27日起全國三級警戒降級為二級警戒，不過外出仍須全程戴口罩，其中南投縣針對調降為二級警戒，宣布相關降級解封措施，不過針對日月潭泳渡和雙龍瀑布等仍決議暫不開放。



日月潭萬人泳渡：暫停舉辦。

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餐飲： 開放內用 ，不過須採梅花座與隔板，並遵守中央防疫指引。

八大行業：暫停開放。

宗教民俗：

1.結婚宴客須採梅花座或固定座位，並遵守室內50人，室外100人集會人數上限，不得逐桌敬酒。

2.喪禮公祭：團體 公祭以5人以下 為原則。

3.宗教場所：

(1.)繞境、進香、聯誼性餐宴暫不開放。

(2.)擲筊、籤桶原則上禁止使用，但廟方若可以提供完善清消計畫，經縣府同意後可以開放。

(3.)宗教場所 開放民眾入內參拜 ，但需遵守防疫規範。

教育學習：

1.社區大學、樂齡學習中心、K書中心、公私立游泳池等暫不開放。

2.幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班等則是 有條件開放 ，教師及工作人員若未打疫苗或疫苗接種未達14天者須有 快篩或核酸陰性證明 。

3. 開放室內場館 ，但需加強防疫管理措施。

戶外風景區：

1.國家風景區、國家公園、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區等其餘景區均依中央規範開放。

2.雙龍瀑布七彩吊橋因部落尚未達成共識故暫不開放。

3.竹山天梯及瑞龍瀑布暫不開放。

4.清境高空觀景步道和縣管風景區停車場則以 降載50%的原則開放 ，參觀人數限制1,500人。

社福：

1.長照據點、社區關懷據點、巷弄站、文健站、失智據點計241站繼續暫停服務。

2.長青學苑、婦女大學暫停服務。

3.家居家托育服務自 7月27日起提供服務 。