南投727起開放餐飲內用　七彩吊橋+竹山天梯不解封

▲因應下周三級警戒調降，南投縣政府宣布日月潭泳渡仍暫停舉辦。（圖／資料照）
記者高堂堯、林冠吟／南投報導
行政院宣布27日起全國三級警戒降級為二級警戒，不過外出仍須全程戴口罩，其中南投縣針對調降為二級警戒，宣布相關降級解封措施，不過針對日月潭泳渡和雙龍瀑布等仍決議暫不開放。
日月潭萬人泳渡：暫停舉辦。
餐飲：開放內用，不過須採梅花座與隔板，並遵守中央防疫指引。
八大行業：暫停開放。
宗教民俗：
1.結婚宴客須採梅花座或固定座位，並遵守室內50人，室外100人集會人數上限，不得逐桌敬酒。
2.喪禮公祭：團體公祭以5人以下為原則。
3.宗教場所：
(1.)繞境、進香、聯誼性餐宴暫不開放。
(2.)擲筊、籤桶原則上禁止使用，但廟方若可以提供完善清消計畫，經縣府同意後可以開放。
(3.)宗教場所開放民眾入內參拜，但需遵守防疫規範。
教育學習：
1.社區大學、樂齡學習中心、K書中心、公私立游泳池等暫不開放。
2.幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班等則是有條件開放，教師及工作人員若未打疫苗或疫苗接種未達14天者須有快篩或核酸陰性證明。
3.開放室內場館，但需加強防疫管理措施。
戶外風景區：
1.國家風景區、國家公園、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區等其餘景區均依中央規範開放。
2.雙龍瀑布七彩吊橋因部落尚未達成共識故暫不開放。
3.竹山天梯及瑞龍瀑布暫不開放。
4.清境高空觀景步道和縣管風景區停車場則以降載50%的原則開放，參觀人數限制1,500人。
社福：
1.長照據點、社區關懷據點、巷弄站、文健站、失智據點計241站繼續暫停服務。
2.長青學苑、婦女大學暫停服務。
3.家居家托育服務自7月27日起提供服務。
4.日照服務、小規模多機能及家庭托顧則可依規定申請恢復服務防疫計畫，函報縣府查檢及核備後始能提供服務。
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