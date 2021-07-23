屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

▲7/27全國降至二級警戒 屏縣依中央指引接續鬆綁 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣佈自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，屏東縣政府配合中央指引，決定開放餐廳內用、婚宴及公祭、宗教場所有條件開放、長照社福及幼關懷據點等恢復正常運作；而圖書總館等公有館舍及場域也有部分開放，但要求落實戴口罩、保持社交距離及室內50人、戶外100人為限的相關防疫規定，縣府強調，一定會持續加強稽查，請民眾在降級後仍應配合辦理。

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縣府表示，上週微解封後，中央流行疫情指揮中心今日再宣佈降為二級警戒，縣府以中央指引為原則，由副縣長吳麗雪邀集各單位討論後，因應級的作為如下：

一、 完成人員及空間盤整後，社會處轄管的身障機構附設日照1家、社區日間作業設施11家、社區式日間照顧2家、日間服務機構21家、早期療育機構1家，及縣轄68處部落文化健康站、 310處老人社區關懷據點，恢復運作。

二、 運動場及公園內的遊戲及運動設施不開放。

三、 餐廳依指揮中心指引開放內用，開放後的戶外釣魚場、室內釣蝦場，若有內用須專人服務烹煮並符合防疫指引。

四、 市場、夜市禁止試吃及邊走邊吃。

五、 百貨、賣場美食街用餐區容留人數以緦座位數1/2為上限。

六、 美容美體業實施預約制，禁止密閉空間，接待客人需做時間區隔，禁止須拿下口罩的服務項目，如臉部美容、紋唇等。

七、 宗教場所可在遵守防疫規定下有條件開放，但仍禁止遶境及進香，不開放福宴或平安宴，原則禁止擲筊及抽籤，惟寺廟提防疫計畫送縣府核備可開放。

八、 7/27仍關閉場館包括：縣立體育館、各游泳池、屏東可可園區館內、客家文化中心、禮納里公共服務中心、介壽圖書館、潮州區家庭福利服務中心、出火特別景觀區、屏東縣11間數位機會中心(開放線上課程)、屏東獵戶座天文台(開放線上課程)、琉球水產動植物繁殖保育區潮間帶保育示範區、旭海觀音鼻自然保留區。

九、 7/27開放場館包括：縣立田徑場、棒球場、舉重中心、宗聖公祠(同一時間容留人數10人)、山川琉璃吊橋、全縣旅服中心、屏東總圖(每日入館人數限100人)、演藝廳、演武場、戲曲故事館、勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、縣轄各社福服務中心、原住民文化會館、原百貨、咖啡園區、禮納里產銷館、屏東縣遙控無人機飛行場、看海美術館、青年學院、青創聚落、職人町。

十、 無法全程配戴口罩的水域活動不開放，但單人水域活動不群聚及不頻繁接觸可開放；開放漁港垂釣及漁船載客出海觀光。

潘縣長籲請業者及民眾務必遵守各場域防疫規定，全程口罩戴緊緊、勤洗手、實聯制、不群聚及保持社交距離，餐飲場所務必要用梅花座、隔板及定期消毒，縣府一定會不定期派員抽查，如有違反者，一定開罰！

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