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全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

▲▼全聯,結帳,收銀台。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲全聯依舊不開放座位區，每2小時消毒收銀台、提籃、推車等。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者林育綾／綜合報導

全台疫情警戒自7/27起降為二級，民眾也關心各大賣場內用區、座位區是否開放。目前除了好市多仍維持現狀「不開放」；而全聯福利中心也表示，全台門市仍「不開放座位區」，也維持高規格防疫，平均每2小時消毒一次，包括收銀區、手推車、提籃等。

●全聯

全聯表示7/27降級後，依舊維持高規格防疫，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等，座位區暫不開放，全聯防疫仍然戰戰兢兢，希望讓消費者安心購物。

▲美廉社維持在櫃台設「防疫保護區」塑膠防護網。

●美廉社

美廉社全門市維持原先防疫措施，包括實施實聯制登記、門市櫃台加設防疫保護等，而熟食區目前加蓋販售茶葉蛋，並由門市人員協助夾取。

●city’super

city’super超市配合北市府防疫規定，7/27後依然全門市停止內用、暫停試吃試飲喝，未來配合政策滾動式調整。除了持續配合外送平台提供外送服務，7間分店全面戴口罩、洗手液及測溫機，實聯制登記及場內人流管制。另定期全面消毒，購物籃、推車等每2小時消毒1次，還獨家設置手推車消毒箱；鼓勵消費者使用零接觸行動支付。

●家樂福

家樂福全台量販美食街內用座位區將配合指揮中心及地方政府，「若縣市政府開放內用，該區門市美食街就會開放，並配合餐飲指引做好一切防疫措施。

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