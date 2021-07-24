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東京奧運開幕！中華隊掌旗進場　蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

▲▼中華隊盧彥勳、郭婞淳掌旗進場。（圖／體育署）

▲中華隊盧彥勳、郭婞淳掌旗進場。（圖／體育署）

記者董美琪／綜合報導

2020東京奧運23日晚間開幕，總統蔡英文於開幕式後發文「謝謝主辦國日本將一切化為可能」，她表示，「台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲」無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。

▲▼東京奧運。（圖／路透）

▲▼東京奧運。（圖／路透）

▲東京奧運開幕。（圖／路透）

總統蔡英文在臉書發文：

再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。

全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。

同樣的，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲。

今天，台灣的划船和射箭好手已經出賽，划船好手 黃義婷HUANG Yi-Ting，以及射箭好手林佳恩、譚雅婷、雷千瑩、湯智鈞、鄧宇成、魏均珩都拚盡全力爭取排名。

明天，有更多國手即將登場，包括羽球、桌球、網球、舉重、游泳、體操、柔道、跆拳道、射箭、射擊、划船和自由車，我們精銳盡出！請大家持續鎖定轉播，一起為台灣選手加油！

再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。 　　 全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2021年7月23日 星期五
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