2020東奧開幕　徐鴻進憶當年征戰拳擊賽「一輩子的榮耀」！

▲徐鴻進保留57年前，出征東奧的珍貴照片和報導。（圖／徐劉淑媓提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在嚴峻疫情之下，東京奧運於今(23)日晚間舉行開幕，雖史上首次無觀眾，但仍受到全球囑目。曾於1964年代表台灣出征東京奧運拳擊賽的桃園市前國大代表徐鴻進，回顧那年參賽中，成功擊倒西班牙選手羅倫，雖未能摘下金銀銅牌好成績，但能為國出賽，堅信是「一輩子的榮耀」！

徐鴻進曾擔任過國大代表、國民黨桃園縣黨部副主委等職務，在桃園地方政壇，相當活躍，但鮮少人知道，年輕時候他因學校開拳擊課程，眼見班上同學幾乎都被別班擊倒，就跳下去練習，一接觸拳擊運動，就表現傑出，且愈打成績愈好，到被提拔成選手，並於1964年、時年22歲，代表台灣參加東京奧運，後來並擔任拳擊協會秘書長，為了拳擊運動發展，自掏腰包到古巴、美國等地考察。

▲徐鴻進於東奧選手村和楊森將軍合照。（圖／徐劉淑媓提供）

徐鴻進說，拳擊不是靠蠻力取勝，打到最後，真正需要智慧判斷，當然體力要夠好，運動讓他保有旺盛的戰鬥力，幾分之幾秒中，要當下判斷，出拳或閃躲。徐鴻進排行家中老五，他的大哥徐鴻志曾擔任過桃園縣第九、第十屆縣長，是籃球好手，另外還有一位哥哥徐鴻元當過縣議員，熱衷劍道運動，徐家兄弟都熱愛運動。

▲徐鴻進(右三)花了22年時間，進行田野研究「徐福」並著書，4年前新書發表，昔日國大代表同仁前來參加。（圖／ET資料照）

淡出政壇後，徐鴻進投入商場，是成功的企業家；而為了尋找自己的姓氏源起，花了22年時間，年年前往日本、中國和韓國等國家，進行田野研究「徐福」並著書「日本太古傳說─先知徐福」，留下重要調查紀錄，讓徐家子孫認識徐氏的源起。

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