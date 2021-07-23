美稱「從實力地位與中國對話」　趙立堅：我們不吃這一套

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於25日訪問中國大陸，針對美國主張，繼續「從實力地位出發」與中國對話及中美關係要有「護欄」，使競爭不會發展為衝突，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方揚言從實力地位出發與中國對話，反映出傲慢和霸道，「我們在安克雷奇（安克拉治）不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

趙立堅指出，每國主張的以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展，「這一做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是零和思維在作祟。」

對於美國提出的「實力地位說」，趙立堅則認為，美國沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力地位出發與中國打交道，「我們在安克雷奇不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

趙立堅強調，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益，「中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止污蔑抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。」

趙立堅表示，我們將在捨曼（雪蔓）副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）此行將前往天津，由大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒與其會談，大陸外長王毅也將於會談後與雪蔓會晤。