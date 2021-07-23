　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美稱「從實力地位與中國對話」　趙立堅：我們不吃這一套

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於25日訪問中國大陸，針對美國主張，繼續「從實力地位出發」與中國對話及中美關係要有「護欄」，使競爭不會發展為衝突，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方揚言從實力地位出發與中國對話，反映出傲慢和霸道，「我們在安克雷奇（安克拉治）不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

趙立堅指出，每國主張的以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是把中國定義為競爭對手，挑動對抗，遏制打壓中國發展，「這一做法沒有分清中美關係的主流和支流，不符合事實，不符合兩國人民根本利益，也不符合時代潮流，從根本上是零和思維在作祟。」

對於美國提出的「實力地位說」，趙立堅則認為，美國沒有資格對中國說教或指手畫腳，沒有資格說從實力地位出發與中國打交道，「我們在安克雷奇不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

趙立堅強調，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益，「中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止污蔑抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。」

趙立堅表示，我們將在捨曼（雪蔓）副國務卿訪華期間，繼續闡明中方對發展中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）此行將前往天津，由大陸外交部主管中美關係的副部長謝鋒與其會談，大陸外長王毅也將於會談後與雪蔓會晤。

ET快訊
家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施
泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光
郭采潔首吐「逃離台灣」原因！跟羅志祥有關
要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業　苦嘆：五味雜陳
國內首例！醫打2劑還確診具恐怖傳染力　專家「5字」給答案
烟花挾豪雨襲北台　竹縣尖石、五峰持續停班課到24日
烟花現在最近！「陸警發不發？」最新評估出爐　入夜暴雨轟全台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美參議院軍事委員通過涉台法案　國台辦：台獨是絕路

湖北十堰市場氣爆「26死138傷」　陸革職34名官員

最後一刻仍「雙手高舉孩子」！3月寶寶獲救　媽媽埋廢墟2天罹難

美稱「從實力地位與中國對話」　趙立堅：我們不吃這一套

鄭州受暴雨侵襲遇難人數達51人　經濟損失2800億元

自述「每天被攻擊」　林鄭月娥：香港的國安法比西方更克制

一夜回到20年前！鄭州沒水沒電沒網路　暴雨後民眾寸步難行

鄭州「地鐵5號線」開放尋親　妹悲喊：哥哥你要是聽見了拍一拍

擁女友+19歲小三！武漢大學教授遭爆「不滿足持續約砲」...慘遭停職

鄭州暴雨沖壞商鋪倉庫「白酒」隨水漂　老闆娘跪地磕頭求路人別撿

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

美參議院軍事委員通過涉台法案　國台辦：台獨是絕路

湖北十堰市場氣爆「26死138傷」　陸革職34名官員

最後一刻仍「雙手高舉孩子」！3月寶寶獲救　媽媽埋廢墟2天罹難

美稱「從實力地位與中國對話」　趙立堅：我們不吃這一套

鄭州受暴雨侵襲遇難人數達51人　經濟損失2800億元

自述「每天被攻擊」　林鄭月娥：香港的國安法比西方更克制

一夜回到20年前！鄭州沒水沒電沒網路　暴雨後民眾寸步難行

鄭州「地鐵5號線」開放尋親　妹悲喊：哥哥你要是聽見了拍一拍

擁女友+19歲小三！武漢大學教授遭爆「不滿足持續約砲」...慘遭停職

鄭州暴雨沖壞商鋪倉庫「白酒」隨水漂　老闆娘跪地磕頭求路人別撿

屏東727新制一次看！餐飲業開放內用　運動場館恢復運作

LIVE／疫情下東奧開幕全球矚目　中華隊第104順位進場

慧洋再加造4艘輕便型節能散裝船　建造中船將增為14艘

高國麟首局陽春砲　富邦1比0領先統一

全聯二級維持「不開放座位區」！每2小時消毒收銀區、提籃手推車

6月證券劃撥餘額創新高！散戶成交占比高達7成　創11年半新高

林驛騰小腿拉傷下二軍　徐若熙本周不再登板

家長、學生快看！　10張圖秒懂「幼兒園補習班」放寬措施

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

2萬元就一次包下「18支金融股」　這檔ETF今年漲破20%！

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

大陸熱門新聞

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

鄭州地鐵淹沒多人慘死！員工爆領導堅持營運

質疑美軍輸台氣象武器！中國導演：不交代清楚就算宣戰

才買1個月　男崩潰跑車玻璃被踩碎

鄭州隧道遭30萬噸水灌滿！目擊者：男童屍體被抬出

河南安陽持續灌水　博物館前汪洋一片

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

有人在水中掙扎 鄭州京廣路隧道白衣男跳水連救5人

大學教授「擁女友+19歲小三」不滿足仍約砲

鄭州暴雨沖壞商鋪倉庫「白酒」隨水漂 老闆娘跪地求路人別撿

鄭州地鐵5號線開放尋親　家屬悲喊

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

河南新鄉衛河決堤 大卡車滿載石頭堵截失效「急需鋼筋焊工支援」

鄭州地鐵12人遇難　事故原因公布

更多熱門

相關新聞

病毒複製量多1千倍　美CDC：Delta傳染性最強

病毒複製量多1千倍　美CDC：Delta傳染性最強

新冠病毒一再變種，而研究發現，首見於印度的Delta變異株傳播速度驚人，是因為病毒能在體內快速複製，導致它比其他病毒株更快出現症狀，潛伏期較短。新的數據指出，感染Delta的患者鼻腔攜帶的病毒量是原始毒株的1000倍，美國CDC更表示，Delta變種病毒是目前已知最具感染性的呼吸道疾病之一。

雪蔓訪中　所為何來？

雪蔓訪中　所為何來？

TOYOTA Camry北美賣出1000萬台

TOYOTA Camry北美賣出1000萬台

鄭州地鐵5號線開放尋親　家屬悲喊

鄭州地鐵5號線開放尋親　家屬悲喊

中國難逃美國手掌心？

中國難逃美國手掌心？

關鍵字：

雪蔓中美中國外交部趙立堅美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面