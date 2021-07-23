白豬跳車求生大驚慘死！逆向上演國道向前衝　警追捕護豬使者

▲這頭豬就在國道上狂奔，透過拖吊車送下來之後，失去生命跡象 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中山高岡山南下367公里出現一頭狂奔逆向的豬，把所有路過的駕駛嚇一跳，不過這頭可憐的豬也被嚇壞了，一路狂逃，最後被國道警方趕到路肩，找來拖吊車送下國道，但可惜最後失去生命跡象死亡，現在國道警方要找尋這頭豬究竟是從哪一台貨車掉下，追究司機責任。

就在22日下午兩點左右，國道警方接獲通報表示在中山高南下367公里的路段，出現了一頭逆向狂奔的豬，員警一聽還覺「在開玩笑嗎？」不過真還不是玩笑，員警抵達之後，發現有一頭豬就在中間車道，所以趕緊將牠趕到路肩，同時找來拖吊車充當救護車把牠送下國道，但這隻豬的腳已經受傷，再加上可能被嚇壞狂奔，體力耗盡，所以一到平面道路就失去生命跡象，最後死亡。

▲▼這頭豬在國道逆向狂奔，透過拖吊車送下來之後，失去生命跡象 。（圖／民眾提供）

國道警方認為這頭豬應該是從貨運車上頭掉下來的，所以現在要找這台貨車的司機，將依照未依照規定綑紮牢固，違反道路交通管理處罰條例第30條規定，處三千元以上一萬八千元以下罰鍰，並針對危害高速公路行車安全部分，另外還要以公共危險罪函送。

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