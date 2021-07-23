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湖北十堰市場氣爆「26死138傷」　陸革職34名官員

▲湖北十堰氣爆事故造成25死，燃氣公司8人遭到刑事拘留。（圖／翻攝央視）

▲氣爆後，現場一片狼藉。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

上月13日，大陸湖北省十堰市一集貿市場，發生嚴重燃氣爆炸事故，造成26人死亡，138人受傷。據陸媒報導，官方近日公布事故徹查和追責結果，共有包括11名省管幹部在內的34名公職人員受到撤職、免職等處理，主要責任方企業11人被採取刑事強制措施，另有32名相關單位責任人依法被追究責任。

6月13日清晨6時42分許，湖北省十堰市張灣區艷湖社區集貿市場發生燃氣爆炸事故，共計造成26人死亡，138人受傷。

▲搜救人員在十堰氣爆現場尋找被困民眾。（圖／翻攝北京日報）

▲搜救人員在十堰氣爆現場尋找被困民眾。（圖／翻攝北京日報）

當時，因有上百人受困、傷者眾多，民眾自發排隊捐血，人龍長達數百公尺，主要責任方十堰東風中燃城市燃氣（瓦斯）發展有限公司，因未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度及管理疏失，含總經理在內的8人先被處以刑事拘留。

事故發生後，中共總書記習近平、國務院總理李克強均做出指示，表示要全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。

據湖北省政府新聞辦公室官方帳號「湖北發布」23日通報，經調查，事故直接原因是天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂，洩漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇餐飲商戶排油煙管道火星發生爆炸。事故也暴露了違規建設形成隱患、隱患長期得不到排查整改、物業管理混亂、現場應急處置不當等問題。該事故是一起重大生產安全責任事故。

調查結果認定，十堰東風中燃公司對事故負有直接責任，公司負責人黃某等11名相關人員涉嫌犯罪，已由司法機關採取刑事強制措施。

其餘相關單位的如物業、商家等32名責任人，被依法依紀依規追究責任；另湖北省十堰市委市政府、張灣區委區政府及有關部門、人員，對事故負有責任，共計有含11名省管幹部在內的34名公職人員受到撤職、免職等處理。

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