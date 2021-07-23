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快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲質疑中央疫苗施打速度慢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

過去疫苗施打由地方全權負責，但政務委員唐鳳系統上線後，7月中就改成中央主導。台北市長柯文哲抱怨，過去北市府被批評疫苗打太慢，現在改由中央接手反而變慢，前幾天台北市疫苗庫存就還有20萬劑沒打。針對快過期的疫苗，根據市府統計，約在2周內會有1萬3402劑疫苗過期。

針對快過期疫苗，北市府表示，截至7月22日為止，中央配發至北市的疫苗尚有13萬9000劑（含民眾預約登記及中央專案），由於疫苗接種計畫持續，因此中央都會固定配發，疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬到20萬劑左右。

北市府指出，有部分中央專案的疫苗即將過期，北市府已通令各醫院盡速接種，不使珍貴疫苗浪費。至於近期將過期疫苗數量，根據市府統計，每瓶疫苗約可接種12到14劑，7月27日將有91瓶、約1274劑疫苗過期；7月31日有327瓶、約4568劑疫苗過期；8月3日有 540瓶、約7560劑疫苗過期。在約2周內，將有1萬3402劑疫苗將過期。

談到疫苗的施打，柯文哲今天在北市防疫記者會上也忍不住抱怨，他表示，以前常說台北市打疫苗打太慢，後來每天被媒體攻擊，所以疫苗發下來就很認真在打，結果打到最後，台北市變成全國打最多的，「現在政委唐鳳設計的疫苗預約系統上線，他們自己打，全部他們自己控制，就不干我們的事，結果疫苗剩一大堆」。

「疫苗發下來，我去打，一定比較快，我們自己手上有多少疫苗，要打多少，我們會去push。」柯文哲說，現在由中央聯絡醫院，再造冊去施打疫苗，這速度一定比較慢，所以現在快到期的疫苗一大堆。

柯文哲還爆料，前幾天台北市疫苗庫存就有20萬劑，「我也不曉得怎麼講」，老百姓關心的是把事情做好，「你發下來叫我去打，我就很認真打，特別你天天罵我，我一定會很認真打，啊你現在自己管，速度反而變慢了」。

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