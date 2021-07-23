東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源　機上多人沒戴口罩

▲捷克隊累計6例確診，其中有4人是選手，確定無緣東奧。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

東京奧運今（23日）正式開幕，根據組委會最新統計，23日新增19例，也是有史來的最高數字，其中有2人是來自捷克的選手，分別為女子沙灘排球選手與男子自行車選手。事實上，捷克代表隊已經傳出6例確診，經捷克奧委會調查，感染源疑似是隨隊隊醫沃拉切克，他在行前拒絕施打疫苗，且是該隊的首例確診患者。

根據《夕刊富士》報導，東奧捷克代表團累計6人確診，其中4人為選手、2人為隨團工作人員。而捷克代表隊的隊醫沃拉切克（Vlastimil Voracek）則是同團的首例確診案例。據悉，他在行前堅持拒打疫苗，疑似是導致團內其餘5人染疫的感染源。

不僅如此，根據捷克奧委會調查，該代表隊包含14名選手在內一共有42人搭機前往日本，但在飛機上卻沒有全員佩戴口罩，毫無防疫概念，違反防疫規範。一行人16日抵達日本後，隊醫沃拉切克率先傳出確診，隨後則陸續又有5人確診。

捷克隊確診選手目前已經確定的有男子桌球選手帕維爾·西魯塞克（Pavel Sirucek）與男子沙灘排球選手翁德雷·佩魯西奇（Ondrej Perusic），另外分別是1名女子沙灘排球選手與1名男子自行車選手，但都尚未公布姓名。

對此，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）痛批代表隊「很丟臉」。巴比斯表示，「我非常不滿意也無法理解。我們不斷說服民眾去接種疫苗，結果代表隊的隊醫竟然沒有接種疫苗。這對選手而言非常不公平。」

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