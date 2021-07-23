要做就要脫口罩！「這行業」降二級仍得停業...苦嘆：五味雜陳

▲指揮中心今宣布7/27降至二級警戒。（圖／指揮中心提供）



實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心今（23）日宣布，三級警戒將於7月26日解除，7月27日至8月9日降至二級，讓許多因疫情停業已久的業者燃起希望。不過仍有人哀嘆表示，因為服務項目一定需要脫口罩，只能繼續停業，對於降二級的心情可說是五味雜陳，同時也擔憂生計，無奈詢問「那裡有短期工讀」！

一名美容業者今日在臉書發文表示，「此刻的心情真的是五味雜陳」，還詢問道「我們是不是要向大家詢問短期工讀生的工作機會了？」

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原來指揮中心規定，美容美體業、民俗調理業在二級警戒後可開放，但仍需遵守禁止密閉空間、客人間定期消毒等規定，且須拿下口罩（如臉部美容、紋繡）等項目則不開放。但美容做臉不可能不拿下口罩，讓她只好苦嘆，「我們的服務項目，只有做臉～因為不能脫口罩～所以我們這次還是屬於不能營業的店家。又讓各位失望了，我們也真的很難過。」

不過該名美容業者仍正面喊話，希望大家保護好自己做好防疫，確診數減少，他們才可盡快替民眾服務。據悉，美容業者大部分因近距離施作，加上室內5人限制，不少店家從三級警戒以來就實施客人分流、主動取消客人預約，有的甚至直接停業，損失慘重。